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AKP kurucularından Ayşe Böhürler: 2 günde kimse aç kalmazdı, hele de bir Türk evinde, illa ki buzluğu, kileri doludur

11 Nisan 2020 11:20

AKP Kurucularından ve Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler, dün 30 il ile Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından insanların market ve fırınlara akın etmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

CNN ekranında çıkan bir uzmanınbu akşam kalabalığa karışanların şüpheli temaslarda bulunduklarını bu sebepten 14 gün karantinaya girmeleri gerektiğini söylediğini aktaran Böhürler, sözlerinin devamında her Türk vatandaşın buzluk ve kilerinin dolu olduğunu iddia ederek, ". Hayretler içindeyim" diye yazdı.

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