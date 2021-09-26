AKP kurmayları: B planı yok, düşünmeyiz, adayımız Erdoğan

AKP kurmayları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylarının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "B planı yok, düşünmeyiz, adayımız Erdoğan" değerlendirmesini yaptı.

Gazete Duvar'ın "Duvar Köşesi"nde yer alan haberde, "Siyaset kulislerinde ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dışında bir ismin Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konuşulmaya başlandı. Gazeteci Yazar Fehmi Koru eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül gibi bir ismin adaylığının düşünülebileceğini yazarken AK Partili bazı milletvekillerinin de yeni senaryolar üzerinde kafa yormaya başladığı iddia edildi. Ancak parti yöneticilerine göre böyle bir olasılık yok. Toplumu arkasından sürükleyen Erdoğan’ın liderliği ile yaklaşık 20 yıllık Cumhuriyet tarihinin beşte birine damga vurduğuna dikkat çeken kurmaylar “B planı yok, düşünmeyiz. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız Erdoğan” diyor. Erdoğan’ın bugüne kadar seçimlerdeki başarısı bir yana kişisel oyunun AK Parti’nin oyundan fazla olduğuna dikkat çeken bazı yöneticiler de, “Erdoğan aday olmazsa kapatıp gidelim” esprisi yapıyor" ifadesi kullanıldı.