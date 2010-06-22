T24 - Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gündeminde terör vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın terör örgütü ile ilgili ‘taşeron’ açıklamasını değerlendiren Bahçeli, “Ya bunları Türk millet ile paylaşacaktır ya da kendi sorumluluğunu başkalarına atan ve bahane bulan ikiyüzlü siyasetçi olarak tarihe geçecektir” diye konuştu.



Erdoğan’a bu açıklamasıyla ilgili sorular yönelten Bahçeli, “AKP küresel siyasi taşerondur. PKK küresel silahlı taşerondur. Her iki taşeron, aynı merkezden ama ayrı ayrı kanallardan ülkemizi yıkmak için işe çoktan koyulmuşlardır” dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli’nin gündeminde terör vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın PKK’nın taşeron bir örgüt olduğuna dair açıklamalarını değerlendiren Bahçeli, Erdoğan’ın terör örgütünün ardındaki isimleri açıklamasını istedi. MHP lideri, “Ya bunları Türk millet ile paylaşacaktır ya da kendi sorumluluğunu başkalarına atan ve bahane bulan ikiyüzlü siyasetçi olarak tarihe geçecektir” dedi. Başbakan Erdoğan’a terörün ardındaki ülkeleri, bu ülkelere karşı alınan tedbirlerin neler olduğunu soran Devlet Bahçeli, “AKP küresel siyasi taşerondur. PKK küresel silahlı taşerondur. Her iki taşeron, aynı merkezden ama ayrı ayrı kanallardan ülkemizi yıkmak için küresel pazarlık usulü ile yıkım ihalesini almışlar ve işe çoktan koyulmuşlardır” diye konuştu.





“Hükümetin terörle mücadele politikası iflas etti”



Yaşanan terör olaylarının sorumlusunun hükümet olduğunu öne süren Bahçeli,Hükümetin terörle mücadelede uyguladığı yanlış politikaların terörü teşvik ettiğini savunan Bahçeli, “Umudumuz ve beklentimiz, hükümetin diğer alanlarda olduğu gibi terörle ve bölücülükle mücadele politikasının iflasını ilan etmesidir. Bu elbette ki kayıplarımızı ve zararlarımızı geri getirmeyecektir. Ancak bundan sonraki süreçte yaşanacak kayıplarımızın önüne geçilebilmesi açısından bu dönüş isabetli olacaktır” dedi.





“Erdoğan'ın açıklaması iflas etmiş bir politikacının çaresizliğinin göstergesidir"



Başbakan Erdoğan’ın, terör saldırılarını anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilişkilendirmesi ve anayasa paketine karşı MHP, CHP ve BDP ve PKK’yı aynı safta yer almakla itham etmesini eleştiren Bahçeli şöyle konuştu: “Bu hastalıklı ruh haline göre, terörün azmasının nedeni elele tutuştuğu bölücüler değil, sözde aynı cephede olduğumuzu söyleme alçaklığını ve cüretini gösterdiği Milliyetçi Hareket Partililerdir. Özelikle son sözler tam bir iflas etmiş politikacının, tükenmiş bir zavallının içine düştüğü çaresizliği göstermektedir.”





Erken seçim



Hükümetin terörle mücadelede çözüm insiyatifini yitirdiğini öne süren MHP lideri Bahçeli, erken seçime gidilmesi gerektiğini dile getirirken şunları söyledi: “Ülkemizin sorunlarının çözüm insiyatifi AKP’nin elinden bütünüyle çıkmıştır. Bugünkü Meclis aritmetiği AKP dışında bir hükümet etme modeline kapalıdır. AKP içinde bir hükümet değişiminin Başbakan Erdoğan’ın peşine takılarak sonuç getirmeyeceği de ortadadır. Erken genel seçime”gidilmesi şart olmuştur. O gün geldiğinde, Büyük Ortadoğu Eşbaşkanı gidecek, Türk milletinin temsilcileri gelecektir.”





“OHAL teklifinde isabetimiz tamdır”



Terör saldırısının yaşandığı bölgelerde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesi yönündeki açıklamalarına karşı çıkan yazarlara tepki gösteren Bahçeli şöyle devam etti: “Kim yıkım projesini sahipleniyorsa sütunlarında OHAL’e de karşı olanlar aynıdır. Kim, dün hepimizin Ermeniyiz demişse, bugün OHAL’e karşı olanlar da aynıdır. Kim, Erbil’de Peşmerge toplantılarına alkış tutmuşsa, bugün OHAL’e köşelerinde karşı çıkan onlardır. Demek ki, teklifimiz doğrudur, hedefimiz doğrudur, isabetimiz tamdır.”





