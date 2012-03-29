AKP, Kur'an'ın ilkokulda okutulmasından son anda vazgeçti

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

AKP, Kuran-ı Kerim’in ilkokullarda seçmeli ders olarak okutulması için hazırladığı önergeden son dakikada vazgeçti. AKP Grup Başkanvekilleri imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulmak üzere hazırlanan önergede Kuran-ı Kerim’in ilkokuldan itibaren seçmeli olarak okutulması öngörüldü. Önerge kulislerde yankılanmaya başlayınca, geri adım atıldı. Son önergede, Kuran’ı Kerim ortaokul ve liselerde seçmeli okutulacak.

İlkokul önergesi

Önergede şöyle denildi “İlköğretim kurumları 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullar ile imam hatip orta okullarından oluşur”. Kulislerde yankılanan önerge bir süre sonra bir başka önerge ile değiştirildi. Hazırlanan önergede, ilkokul bölümü çıkarılarak şöyle dendi:

“Ortaokul ve liselerde Kuran-ı Kerim ve Hz . Peygamberimizin hayatı isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur. Bu okullarda okutulacak, diğer seçmeli dersler ile imam hatip okulları ile diğer ortaokullar ile oluşturulacak program seçenekleri bakanlıkça belirlenir”.

MHP’den de Kuran-ı Kerim önergesi

MHP’de Grup Başkanvekili Oktay Vural ve arkadaşları tarafından imzalanan bir önerge verdi. Önergede “İlkokuldan itibaren lise sona kadar öğrencilerin tercihlerine açık Kuran-ı kerim ve Meali, Peygamber efendimizin Hayatından örnekler verilir” görüşü yer aldı.