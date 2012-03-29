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AKP, Kur'an'ın ilkokulda okutulmasından son anda vazgeçti

AKP, Kuran-ı Kerim’in ilkokullarda seçmeli ders olarak okutulması için hazırladığı önergeden son dakikada vazgeçti.

29 Mart 2012 23:13

 

Hülya Karabağlı

 
T24/ ANKARA 
 
AKP, Kuran-ı Kerim’in ilkokullarda seçmeli ders olarak okutulması için hazırladığı önergeden son dakikada vazgeçti. AKP Grup Başkanvekilleri imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulmak üzere hazırlanan önergede Kuran-ı Kerim’in ilkokuldan itibaren seçmeli olarak okutulması öngörüldü.  Önerge  kulislerde  yankılanmaya başlayınca,  geri adım atıldı. Son önergede, Kuran’ı  Kerim  ortaokul ve liselerde seçmeli okutulacak. 
 

İlkokul önergesi 

 
Önergede şöyle denildi  “İlköğretim kurumları 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullar ile imam hatip orta okullarından oluşur”. Kulislerde yankılanan önerge bir süre sonra bir başka önerge ile değiştirildi. Hazırlanan önergede, ilkokul bölümü çıkarılarak şöyle dendi: 
 
“Ortaokul ve liselerde Kuran-ı Kerim ve Hz . Peygamberimizin hayatı isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur. Bu okullarda okutulacak, diğer seçmeli dersler ile imam hatip okulları ile diğer ortaokullar ile oluşturulacak program seçenekleri bakanlıkça belirlenir”.
 
 

MHP’den de Kuran-ı Kerim önergesi  

 
 MHP’de Grup Başkanvekili Oktay  Vural ve arkadaşları tarafından imzalanan bir önerge verdi. Önergede  “İlkokuldan itibaren lise sona kadar  öğrencilerin tercihlerine açık Kuran-ı kerim ve Meali, Peygamber efendimizin  Hayatından örnekler verilir” görüşü yer aldı. 
 

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