AKP kulislerinde “128 milyar dolar nerede?” pankartının kaldırılmasına eleştiri: Savcı eliyle Erdoğan bağı kuruluyor, büyük hata

CHP’nin “Merkez Bankası’nın (MB) 128 milyar dolar rezervinin eritildiği” iddiasıyla hazırladığı “128 milyar dolar nerede?” afişlerin savcılık talimatıyla kaldırılmasına ilişkin olarak AKP kulislerinde farklı değerlendirmeler yapılıyor. Kulislere göre, söz konusu pankartın ilk kaldırıldığı Mudanya ilçesinde yaşananları hatırlatan bir partili müdahaleyi eleştirerek, “Mudanya işi olmasa bu kadar büyümezdi” derken bir başka AKP'li isim de, "Cumhurbaşkanına hakaret ne demek! Bu aklı kim veriyor! Savcı eliyle Erdoğan bağı kuruluyor. Büyük hata" eleştirisinde bulundu.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, CHP’nin ülke genelinde bir kampanyaya dönüştürdüğü, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezerv kaybıyla ilgili sorusu, genel görüşme ve araştırma önergeleriyle Meclis gündemine de tanışırken; AKP kulislerinde söz konusu pankartların kaldırılmasıyla ilgili farklı düşünceler hâkim. CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” sorusunun yer aldığı pankartın ilk kaldırıldığı Mudanya ilçesinde yaşananları hatırlatan bir partili müdahaleyi eleştirdi, “Mudanya işi olmasa bu kadar büyümezdi” görüşünü ifade etti.

CHP’nin il ve ilçe binalarına asılan pankartların indirilmesinin doğru olmadığını söyleyen bir başka partili de, “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesi ile bu işlemin yapılmasına tepki gösterdi, “Cumhurbaşkanına hakaret ne demek! Bu aklı kim veriyor! Savcı eliyle Erdoğan bağı kuruluyor. Büyük hata” değerlendirmesinde bulundu.