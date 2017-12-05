AKP kulisleri Zarrab ve Man belgelerini nasıl yorumlanıyor?

ABD’nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Türk-İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın tanık olmayı kabul ettikten sonra bulunduğu itiraflar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye sunduğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının yurt dışına para transferleri yaptığı iddialarını dayandırdığı MAN belgeleri AKP kanadında tartışılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık yaptığı bugünkü (5 Aralık 2017) gurup toplantısı öncesinde kulislerde, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik 'öfke', Zarrab konusunda 'pişmanlık' ve 'FETÖ'nün bu olaylardaki rolüne ilişkin konular öne çıktı.

AKP kulislerinde, CHP Genel Başkanı'nın geçen hafta Man belgelerini açıklarken kullandığı üslup sert bir şekilde eleştiriliyor. Bunun bir ana muhalefet partisinin üslubu olmayacağı vurgulanırken, Cumhurbaşkanı'nın yakınlarından sorumlu tutulamayacağı yorumları da dikkat çekti. İktidar kanadında, üslubun yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgeleri aynı gün savcılığa teslim etmemesine de tepki gösterildi. Ancak, mahkemeye sunulan belgelerde yakınlarının hangi ticareti yaptıkları gibi ucu açık sorulara açıklık getirecek konulara girilmemesi de dikkat çekti.

AKP’de her konunun ‘FETÖ’ ile ilgisi var

AKP kulislerinde, bu tür olaylarla ilgili gelişmeler 'FETÖ' bağlantılı açıklanırken, Zarrab’ın ABD’ye giderken önlem alınmamasına duyulan bir rahatsızlık ifade ediliyor. Kulislerde, “Zarrab’ı burada kontrol altında tutabilirdik” değerlendirmeleri yapılıyor.

Bazı AKP’lilerin ise, Zarrab’ın "O zaman Türkiye’de yargılanabilseydi bugün daha farklı olacağı"nı söylüyor. Bu değerlendirmede bulunanlar Türkiye’ye bankacılık faaliyetlerinden dolayı kesilecek cezalara ilişkin endişeleri bulunduğunu ifade etti.

Davutoğlu gurup mu kuracak?

TBMM Başkanlığı seçimlerinde grup içindeki etkisiyle gündeme gelen eski başbakan Ahmet Davudoğlu’nun Zarrab konusundaki açıklamaları 'ihtiyat'la izlendi. Kulislerde Davutoğlu’nun Meclis’te bir gurup kuracağına ilişkin fısıltılar dolaşıyor. AKP içinde son gelişmelerden rahatsız 50 kişi olduğu iddia edilirken ve Davutoğlu'nun gurup kurmak istemesi halinde zorlanmayacağı ifade ediliyor.

Davutoğlu ne demişti?

Önceki gün, İzmir’de konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, şunları kaydetmişti:

“New York’ta o mahkemede sunulan belgelerin 17-25 Aralık ile irtibatı dolayısıyla bizim açımızdan hükmü yoktur”demiş ve "Devletimiz ateş çemberi içinden geçerken her birimiz bu ülkeyi bu ateş çemberinden nasıl çıkarırız diye düşünürken Rıza Zarrab başta olmak üzere bu ateş çemberindeki ülkenin düştüğü zor şartlarda kim kendi çıkarını düşünmüşse, kim servetini artırmayı planlamışsa, kim rüşvet almışsa, kim haksız kazanç peşinde olmuş ve elde etmişse onlardan da hesap sorulmalıdır."