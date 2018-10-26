AKP kulisleri: MHP ile ittifak yapsaydık muhalefet koşullarını zorlayacaktı; herkesin kendi adayını göstermesi işimize gelir

Genel seçimde ittifak düzenlemesinin Cumhur İttifakı’na karşı Millet İttifakı’nı yarattığını, bunun da muhalefet partilerine yaradığını düşünen AKP, yerel seçimde MHP ile ittifak işinin bozulmasının muhalefet partilerini de olumsuz etkileyeceği hesabı yapıyor. AKP yöneticileri, “Eğer MHP ile ittifak yapsaydık muhalefet partileri de ittifak yapmak için koşulları zorlayacaktı. Ama şimdi her parti kendi adayını gösterme yoluna gidecektir. Bu da bizim işimizi kolaylaştırır” değerlendirmesini yapıyor.

AKP, MHP ile ittifak yapılmamasının hem kendi hem de muhalefet partileri açısından siyasi sonuçları analiz ediliyor. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre parti kulislerinde, MHP ile ittifak işinin kâr-zarar tablosuyla ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

CHP desteğiyle kazanan MHP

2014 yerel seçimlerinde MHP, Manisa, Adana ve Mersin Büyükşehir belediyeleri ile birlikte 8 kentte kazandı. Ancak bu durumda o dönem yerel seçimin hemen sonrasında MHP ile ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaran CHP arasındaki yakınlaşmanın etkisi vardı. CHP’li seçmen, sırf AKP’li adayın kazanmaması için bu 3 ilde MHP’li adaya oy verdi. CHP’li seçmenin desteğiyle MHP söz konusu belediyeleri kazanabildi. Ancak 31 Mart 2019 seçimlerinde böyle bir tablo olması mümkün olmayacak. MHP, 5 yıl önce belediye seçimlerini kazandığı illerde, 24 Haziran seçimlerinde 4. ya da 5. parti olabildi. Eğer her parti kendi adayını çıkarırsa MHP ve İyi Parti’nin tabanından AKP’ye kayışlar olacaktır.

Ant çıkışı olumlu

Erdoğan’ın Öğrenci Andı’yla ilgili sözlerinin muhafazakar Kürt seçmen üzerindeki etkisi başladı. Doğu ve Güneydoğu ile Kürt seçmenin etkili olduğu illerden olumlu geri dönüşler başladı. Bunun oya yansımasının yüksek olacağı hesapları yapılıyor.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan Danıştay'a öğrenci andı tepkisi: 5 yıldır neredeydiniz, şimdi mi aklınıza geldi!

Gökçek, Yazıcı arasında sert düello

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, MHP’nin aday göstereceği iddia edilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili “Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek’in görevden alınması iş olsun diye istenmedi” sözlerine Gökçek, Twitter üzerinden sert tepki gösterdi.

Gökçek, “Ya sabır celle celalühü… Davama zarar vermemek için susmaya devam ediyorum. Benimle ilgili kamuoyunun önüne çıkamayacak bir suçum varsa açıklamazsan namertsin. Hadi yiğitsen devam et. Sabrımı taşırma. Vallahi tozunu atarım” açıklamasını yaptı.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Gökçek’in adaylığıyla ilgili iddiaların “sıcağı sıcağına yaşanan gelişmeler, spekülasyonlar ve birtakım yoklamalar” olarak görülmesi gerektiğini belirterek, “ MHP’den resmi bir aday açıklaması yok” diye konuştu.