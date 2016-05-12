AKP kongreye kilitlendi, CHP’li Özel boş Bakanlar Kurulu sırasına isyan etti

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun görevi bırakmasından sonra 22 Mayıs’taki olağanüstü kongreye kilitlenen AKP’de haftalık grup toplantıları askıya alındı. TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü oturumda kabine sıralarında hükümet adına tek bir bakan bile olmayınca CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel isyan etti. Özel, kabine sıralarının önüne giderek, “Ey Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları, oy vererek göreve getirdiğiniz AKP'ye bakın. Cumhurbaşkanı grubu sürgüne göndermiş. Cumhurbaşkanı bakanları sürgüne göndermiş. Zavallı Başbakan! Zavallı Başbakan neredesin? Seni görevinin başındayken gözyaşları içinde tuttular pencereden dışarıya attılar” dedi. Özel’in sözlerine AKP kanadından tepkiler geldi.

Genel Kurul’da tutanaklara yansıyan tartışmalar şöyle:

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - 7 Hazirana kadar meydan meydan gezen, tek başına iktidar kaybolunca meydanlardan geriye çekilen ve 1 Kasım seçim sonuçlarında kendisine en yakın gazetelerin "Hocanın zaferi" yazdığında sinir krizleri geçiren Cumhurbaşkanı, AKP'den, Hükûmetten, grubunuzdan intikam almaktadır. Şu hâle bakın, Cumhurbaşkanı…

Ey Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları, oy vererek göreve getirdiğiniz AKP'ye bakın. Cumhurbaşkanı grubu sürgüne göndermiş. Cumhurbaşkanı bakanları sürgüne göndermiş. (CHP sıralarından alkışlar) Zavallı Başbakan! Zavallı Başbakan neredesin? Seni görevinin başındayken göz yaşları içinde tuttular pencereden dışarıya attılar.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Kasetle gitmedi! Kasetle gelmedi! Kasetten bahset!

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Şimdi, o aşağıya düşen Başbakanın yerine içinizden bir düşük profilli arıyorlar ki onu yukarıya, Başbakanlığa çıkaracaklarmış.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Kasetten bahset, kasetten! Niye ifadeye gitmiyorsunuz? Niye savcıya gidip anlatmıyorsunuz?

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - AKP'nin içinde olduğu bu acziyet bu ülkeyi yönetememe durumudur.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Ekmek çıkmaz size buradan.

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Bunu tescil ediyoruz. Bakanlar Kurulunun Meclisten sürgün edilmesini de teşhir ediyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Sürgündeki Hükûmet nerede?

İLKNUR İNCEÖZ (Devamla) - Bakın, rahat olun. Türkiye'de bir kriz yok, Hükûmet de yerinde.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hani yerinde?

ŞEKER (İstanbul) - Hükûmet nerede? Hani yerinde, nerede?

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Biz niye göremiyoruz, koltukların altına mı saklandı?

İLKNUR İNCEÖZ (Devamla) - Geçin bunları siz.

Biz bir kongre kararı aldık diye… Yani böyle bir beklenti içerisinde çıkmayın, ben oturduğum yerde de söyledim: Buradan size ekmek çıkmaz, buradan beklediğiniz bir şekilde bir kriz beklentisi içerisinde sizin beklentilerinizi karşılayamayacak. Onun için çok üzgünüm, kusura bakmayın.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Sizin aklınız fikriniz ekmek çıkarmakta, biz bunları ekmek çıkarmak için yapmıyoruz.