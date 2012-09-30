AKP kongresinden notlar...

1490 delegenin katılacağı ve ana konsepti 'Büyük millet, büyük güç, hedef 2023" olan AKP, 4. Olağan Büyük Kongresi'ne katılım büyük oldu. Büyük katılıma karşın kaos yaşanmaması dikkat çekti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın son kez Genel Başkanlığa aday olacağı AKP ’nin 4.Olağan Büyük Kongresi saat 10.00’da Ankara Spor Salonu’nda başladı.

Başbakan Tayyip Erdoğan salona 10.30 civarında salona ulaştığında salon önünde bekleyen partililere kısa bir hoş geldiniz konuşması yaptı. Erdoğan daha sonra salona yöneldi. Kongrede Divan Başkanlığı'na TBMM eski başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin seçildi.

Spor Salonu’nun dışı ve içi bu konsepte uygun şekilde donatılırken, salon süslemelerinde partinin kurumsal renklerinden olan mavi renk ağırlıklı olarak kullanıldı. Salonun ortası delegeler için ayrılırken, Genel Başkan ve Erdoğan’ın katılımcıları selamlaması için yerden 1,5 metre yükseklikte ve salonu çevreleyen bir de platform kuruldu. Salonda, “Her şey Türkiye için, bu ışık sönmeyecek”, “Şimdi Türkiye zamanı”, “Hayallerimiz var, sevdamız var”, “Durmak yok, yola devam” yazılı pankartlar yer aldı. Sahne tasarımında mavi zemin üzerine, mavi ışıklarla belirginleştirilen büyük bir dünya haritası kullanıldı.

Sahnenin sağ tarafındaki locada Bakanlar Kurulu üyeleriyle eski bakanlar, sol taraftaki locada ise Erdoğan ile AKP MKYK üyeleri kongreyi izleyecek. Salonda hazırlanan 9 locadan 7’si yabancı konuklara, 2’si ise siyasi parti temsilcilerine ayrıldı. Türkiye’de ilk defa bir parti, kongre için şarkı ve klip hazırlattı. Sözleri ve bestesi Özhan Eren’e ait şarkı için klip de çekildi. Klipte 81 il teşkilatından partililer rol aldı. Parti yetkilileri, ilk defa bir siyasi parti kongresinden full HD canlı yayın gerçekleştirileceğini belirtti. 12 kamerayla yapılacak canlı yayın, yurtiçi ve yurtdışındaki televizyonlara ücretsiz verilecek. Özel ışıklandırma sistemiyle görsel şovların da yapılacağı kongrede, salon içi ve dışına büyük LED ekranlar kuruldu. Kongre salonunda “Engelleri Aşan Büyük Güç, Hedef 2023” sloganıyla engelli vatandaşlar için de özel düzenlemeler yapıldı. Davetli engelliler, sahne önünde yer ayrılırken, kongreyi izlemeye gelen engelli vatandaşlar için de 3 özel loca düzenlendi. Erdoğan’ın konuşması da 3 işaret dili tercümanı tarafından çevrilecek

AKP, yeniden şekillenecek yönetimin kadrosu ile hem yerel ve genel seçimlere giderken hem de ‘Çankaya düğümü’nü çözecek. Başbakan Erdoğan ’ın kongrede yapacağı konuşmada, Kürt sorunu ve Suriye konusu başta olmak üzere Türkiye gündeminin sıcak başlıkları ile ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Genel Başkan ve Başbakan Erdoğan, konuşmasını salonun tabanından 16 basamakla çıkılan bir sahnede yapacak.

Salon erken saatlerde partililer tarafından dolarken, salona giremeyenler de salon dışana kurulan dev ekranlardan salonu izleyebiliyor. Erken saatlerden itibaren Ankara dışından gelen partililere, AKP teşkilatı tarafından kumanya dağıtıldı. Ankara dışından gelen konuklar, davul ve zurna ekipleri tarafından karşılanıyor. Salondaki ekranlardan AKP hükümetleri döneminde yapılan yatırımlar ve hizmetler anlatılıyor.

Sahne kenarındaki ekranlardan Erdoğan'ın, ilk olarak Siirt Milletvekili seçilmesi ve TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesi yansıtıldı. Tayyip Erdoğan'ın, hapse girerken yaptığı konuşmanın yayınlanması seyircilerden büyük alkış aldı. Erdoğan'ın değişik tarihlerdeki konuşmaları ve AKP hükümetlerinin icraatları da alkışlarla izlendi.

Son kez aday

14 Ağustos 2001’de kurulan AKP, 3 Kasım 2002, 22 Temmuz 2007 ve 12 Haziran 2011 seçimlerinde tek başına iktidar oldu. Tüzük gereği Erdoğan son kez Genel Başkanlığa aday olacak. Önceki kongrelerde olduğu gibi Erdoğan’a rakip çıkmadı. Genel Başkan dışında, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Kurulu üyeleri seçilecek. AKP’de 3 dönem milletvekili seçilenler 4. dönem yeniden aday olamıyor. Bu nedenle özellikle MKYK’da yapılacak görev dağılımı 3 dönemi dolduran 70’e yakın milletvekili için büyük önem taşıyor. 50 asil, 25 yedek üyeli MKYK’nın yüzde 15’inin değişmesi öngörülüyor. Geçen günlerde partisini feshederek AKP saflarına katılan HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı Süleyman Soylu’ya parti yönetiminde görev verilip verilmeyeceği de merak konusu.

Altı gazeteye akrediye şoku

AKP, Cumhuriyet, Aydınlık, Sözcü, Yeni Çağ, Evrensel ve Birgün gazetelerini kongreyi takip etmek üzere akredite etmedi. Parti kaynakları söz konusu gazetelerin neden akredite edilmedikleri yönünde bir açıklama yapmazken Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay, AKP’nin tutumunun basın özgürlüğü anlayışını yansıttığını söyledi.