AKP kongresinde `Sayın Öcalan' anonsu!

AKP Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Fikret Öcal, bugün katıldığı Eğil AKP ilçe kongresinde dili sürçen divan başkanı Bahri Karakoç tarafından ``Çiçeği burnunda sayın Öcalan'' sözleriyle tanıtıldı. Yanlışlığı fark eden Karakoç hemen hatasını düzeltti.



AKP Eğil ilçe kongresi bugün Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yas evinde yapıldı. Kongreye AKP Diyarbakır milletvekilleri Abdurahman Kurt, Osman Aslan, Kutbettin Arzu, AKP Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Fikret Öcal ve yaklaşık 500 partili katıldı. Kurban kesilerek açılan kongrede divan başkanlığına Bahri Karakoç seçildi.



Kongre başlangıcında katılan konukları tanıtmak için anonsa başlayan Bahri Karakoç, sıra Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Fikret Öcal'a gelince dili sürçtü. Karakoç, ``Yeni göreve gelmiş, çiçeği burnunda sayın Öcalan'' dedi. Dilinin sürçtüğünü hemen fark eden Karakoç `Öcal' diye düzeltti. Karakoç'un bu hatası delegeler arasında önce şaşkınlık yarattı, sonra gülümsetti.

