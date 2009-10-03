AKP kongresinde Kürt açılımı bildirisi sunulacak

AKP, hükümetin açılım süreci için parti tabanından onay isteyecek. Bunun için partinin bugünkü 3. Olağan Kongresi'nde ilkeleri içeren bir metnin oylamaya sunulması planlanıyor. AKP 3. Olağan Kongresi'nin ana konsepti "Biz birlikte Türkiye'yiz" olacak.

AKP 3. Olağan Kongresi saat 10.00'da başladı.

Kongrede, yoklama ve açılışın ardından divan oluşturulacak.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, isteğe bağlı olarak yurt dışından gelen konuklar konuşma yapacak.

Kongreye, aralarında başbakanların bulunduğu 80 kadar yabancı konuğun katılması bekleniyor.

AKP 3. Olağan Kongresi'nde daha sonra Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partililere seslenecek.

KKTC meclisi de kongrede olacak

Bu arada KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) başkan ve yetkilileri, AK Parti'nin 3. Olağan Kongresi'ne konuk olarak katılmak üzere Ankara'ya gitti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Derviş Eroğlu'nun yanı sıra CTP Genel Başkanı Serdar Denktaş, ÖRP Genel Başkanı Turgay Avcı, TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve berberindeki parti yetkilileri yarın Ankara'da yapılacak kongreye katılacak.

Kongrede neler ele alınacak?

Kongrede Kürt açılımıyla ilgili bir de bildiri yayımlanacak. Metinle ilgili hazırlık yapmak üzere komisyon kuruldu.

Komisyonda , İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ve Başbakan'ın Danışmanı Ömer Çelik yer alıyor.

Komisyon, açılım konusundaki ilkeleri, partinin yakalaşımını kaleme alacak.

Bu metin, kongre çalışması sırasında delegelere sunulacak. Böylece parti tabanından da açılıma destek alınmış olacak.

AKP'nin açılıma yaklaşımı, kongrede ana slogan olarak seçilen "Biz birlikte Türkiye'yiz" ifadesi ile de ortaya konacak.

CNN Türk yayınına katılan Grup başkanvekili Suat Kılıç, "Açılım sürecinin muhatabı millet. Tabanımız da milletin bir parçası. İstiyoruz ki bu süreci millet ile içselleştirelim" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Faaliyet Raporu ile Gelir-Gider ve Kesin Hesap Raporları okunarak bunların müzakeresi yapılacak.

Gelecek dönem tahmini bütçesinin okunup, müzakere edilip, oylanmasının ardından Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) ibrasının oylanması gerçekleştirilecek.

Daha sonra Tüzük Değişikliği Komisyonu raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması yapılacak. Kongrede, dilek ve temennilerin okunmasının ardından da seçimlere geçilecek.

Bu bölümünde Genel başkan, MKYK, Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Kurulu üyeleri seçilecek. Başbakan Erdoğan'ın, kongreye tek genel başkan adayı olarak katılması bekleniyor.

"Biz birlikte Türkiye'yiz"

AKP 3. Olağan Kongresi'nin ana konsepti "Biz birlikte Türkiye'yiz" olacak. ASKİ Spor Salonu'nun dış cephesi bu konsepte uygun bir şekilde donatılırken, salon da beyaz ve mavi renklerle süslendi.

Salonda "Daima birlikte, daima ileri", "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın", "Seninleyiz her zaman Recep Tayyip Erdoğan" pankartları yer alacak.

Arter ve Altus firmalarının organize ettiği kongre organizasyonunda, sahnenin tasarımı AKP Genel Merkezi'nin silueti şeklinde yapıldı.

Kongrede, müzisyen Özhan Eren'in AKP 3. Büyük Olağan Kongresi için bestelediği "Işık Buradan Yükselir" adlı şarkı çalınacak.

Ayrıca AKP'nin 7 yıllık icraatını anlatan bir film gösterilecek. Bu arada, salonun dışına partililer için ikram çadırları ve 100 civarında da seyyar tuvalet kuruldu.