AKP kongresinde gerginlik; "AK Parti kendi kalesinde kaybediyor, parti zenginler kulübü haline geldi"

AKP Konya İl Kongresi’nde gergin anlar yaşandı. AKP Konya İl Başkan Adaylığı için Divan’a listesini sunan Müşerref Özden’in adaylığı kabul edilmeyince duruma tepki gösterdi. Özden, “Maalesef AK Parti kalesi Konya’da kaybediyor. Sözde Ömer gibi olanlar, Ömer gibi olanlara savaş açıyorlar. Parti zenginler kulübü haline geldi” dedi.

AKP Konya İl Teşkilatının 7. Olağan Kongresi Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında video konferans aracılığıyla katılım sağladığı kongrede gerginler anlar yaşandı. AKP Konya İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Müşerref Özden'in adaylığı Divan'da kabul edilmedi. Bunun üzerine Müşerref Özden duruma tepki gösterdi. Polisler tarafından engellenen Özden daha sonra kongre salonunu terk etti.

Konuya ilişkin Sözcü’den Müslüm Evci’ye konuşan Müşerref Özden şunları söyledi:

"Ben AK Parti Konya İl Başkanlığı için aday oldum. Kongre'nin başladığı vakitte salona girmeye çalışırken beni engellediler ve içeriye almak istemediler. Benim tepki göstermem üzerine zoraki salona girebildim. Daha sonra adaylığım listemi divana verdim ve listem kabul etmeyerek beni oyaladılar. Divan daha sonuçlanmadan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta aday olarak Hasan Angı'nın ismini söyledi. Ben tepki gösterince divanda adımı söylediler. Ben de duruma tepki olarak salonu terk ettim."

“Parti zenginler kulübü haline geldi”

Kongre’nin demokrasiden uzak bir şekilde yapıldığını ifade eden Özden açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ben yıllardır AK Parti davasının bir neferiyim. Cumhurbaşkanımızın izinden ayrılmadım, ayrılmam da. Ancak burada yapılan demokrasiden çok uzak şeyler. Maalesef AK Parti kendi kalesinde kaybediyor. Sözde Ömer gibi olanlar, Ömer gibi olanlara savaş açıyorlar. Parti zenginler kulübü haline geldi. Burada yaşananlar ve adaylığımla ilgili süreç için suç duyurusunda bulunacağım."