AKP kongresinde DTP ile işbirliği suçlaması

AKP Siirt Milletvekili Afif Demirkıran bugün partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada AKP'den İl Genel Meclisi üyesi seçilen Fırat Soysal'ı seçimlerde DTP ile işbirliği yaparak partiye ihanet etmekle suçladı.



Kültür Müdürlüğü konferans salonunda yapılan AKP 3'üncü olağan kongresine Devlet Bakanı Egemen Bağış, Siirt Milletvekilleri Afif Demirkıran ve Yılmaz Helvacıoğlu ile çok sayıda partili katıldı.



Milletvekili Afif Demirkıran, 29 Mart'ta AKP'den İl Genel Meclis üyesi seçilen Fırat Soysal'ın seçimde DTP'lilerle birlikte hareket ettiğini ve kendisine oy veren insanlara büyük ihanet ettiğini öne sürdü, Partililerin dakikalarca alkışladığı konuşmasında Demirkıran şu iddiada bulundu:



``AKP'nin ne etnik siyaset üzerinde bir çalışması var, ne bölgesel farklara dayanan bir çalışması var. Niyeti tamamen hizmete dayalı bir siyaset. Halkımız AKP'yi seçerek birinci parti yapmıştır. Siirt genelinde de 13 tane belediyeden 7'sini AKP almıştır. İl Genel Meclisi'nde 21 üyeden 11'ini AKP almıştır. Her ne kadar burada ifade etmekten utandığım konu hiçbir insan seçildiği partiye, kendisine oy veren insanlara ihanet ederek gidip bir başka partiyle kol kola girmez. Partisi aleyhinde hiçbir girişimde bulunmaz. Bu insanı şiddetle kınıyorum.''



Bu sözler üzerine ayağa kalkan AKP İl Genel Meclis üyesi Fırat Soysal, milletvekili Afif Demirkıran'a seslenerek, ``Senin gibi bir milletvekiline ancak bu yakışır. Neden Şeytan Tepesi'nde, Öğretmenevi'nde konuşulanları söylemiyorsun. Ben hiçbir zaman partime ihanet etmedim'' dedi.



Kongre bu suçlamalarnedeniyle tansiyon bir anda yükseldi, ancak divan başkanı tarafları uyararak karşılıklı suçlamalara son verilmesini sağladı.