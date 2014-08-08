AKP kongresi ile Gül'ün tasfiye edilmesi mi planlanıyor?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna sayılı saatler kalırken AKP’de Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 10 Ağustos’ta seçilmesi durumunda sürecin nasıl işleyeceği tartışılıyor. Erdoğan’ın olağanüstü kongre 28 Ağustos’tan önce de sonra da yapılsa Çankaya Köşkü’ne çıkmadan önce partiyi ve hükümeti kendine göre yeniden yapılandıracağı belirtiliyor. Partide, kongrenin 28 Ağustos’tan önce toplanarak yeni genel başkanı seçmesi formülü ağırlık kazanırken, Erdoğan’ın genel başkanlığı kongreye kadar sürdürüp sürdürmeyeceği ise tartışılıyor. Kongrenin erken toplanmasında Abdullah Gül ve parti içindeki ekibinin etkinliğinin kırılmasının amaçlandığı kaydediliyor.

Emine Kaplan’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, AKP’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Erdoğan’ın seçilmesi durumunda yaşanabilecek olası gelişmelerle ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

Kongre ne zaman toplanır?: Partide bu konuda iki görüş dile getiriliyor. Birinci ve ağırlıkta olan görüş, olağanüstü kongre sürecinin Erdoğan’ın göreve başlayacağı 28 Ağustos’tan önce tamamlanması. Bu formülün yaşama geçirilmesi durumunda 10 Ağustos’u izleyen günlerde Erdoğan, MKYK’yi toplayarak olağanüstü kongre kararı alınacak. Kongre süreci 24 Ağustos’ta tamamlanarak yeni genel başkan seçimi tamamlanacak. Erdoğan, 28 Ağustos’ta Köşk’e çıkmasıyla birlikte başbakanlık ve milletvekilliği düşecek. Erdoğan, yeni genel başkanı hükümeti kurmakla görevlendirecek. Partide ikinci görüş ise olağanüstü kongrenin 28 Ağustos’tan sonra yapılması. AKP MKYK’nin 28 Ağustos’tan sonra olağanüstü kongre kararı alması durumunda Erdoğan’ın hükümeti kurmakla görevlendireceği isim genel başkanlığa tek aday olarak girecek ve seçilecek. Ancak her iki durumda da Erdoğan’ın parti içi istişareleri yaparak yeni genel başkanı ve parti yönetimini belirlemesi bekleniyor.

Erdoğan’ın genel başkanlığı: Olağanüstü kongrenin 28 Ağustos’tan önce toplanması durumunda Erdoğan’ın genel başkan olarak kongreye kadar devam edip etmeyeceği parti içinde tartışılıyor. Bazı parti yöneticileri, genel başkanlığının da 28 Ağustos’a kadar süreceği görüşünü dile getiriyor. Ancak TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ilk turda seçimin sonuçlanması durumunda YSK’nin sonucu resmen ilan etmesiyle genel başkanlık ve başbakanlığın düşeceğini savunmuştu. Parti yöneticileri, Erdoğan’ın olağanüstü kongreye kadar genel başkan kalması durumunda kongreye katılarak veda konuşması yapabileceğine dikkat çekiyor.

Yeni genel başkan kim olur?: Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylığında olduğu gibi yeni genel başkan ve başbakanı da parti içinde yapacağı istişareler sonucunda belirler. Bunun için MYK, MKYK ve il başkanları toplantıları yapılır, milletvekilleriyle görüş alışverişinde bulunabilir. Başbakan’ın erken seçim kararı alınmayacağı, genel başkan ve başbakanın aynı isim olacağı yönündeki açıklamaları Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2015 seçimine kadar siyasette olmayacağını kesin olarak ortaya koyuyor. Erdoğan’ın, yeni genel başkanın 2015 seçimlerinde başarılı olması durumunda devam edebileceği ve 3 dönem kuralının değiştirilmeyeceği yönündeki açıklamaları, eğer Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’ne çıkmasının ardından tüzükte bir değişiklik yapılmaması durumunda yeni genel başkanın 3 dönem engeline takılmayan isimlerden birinin tercih edileceği olasılığını güçlendiriyor.

Dışişleri’ne Fidan mı: Partide bu kapsamda en fazla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun adı dillendiriliyor. Ancak Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’in adı da seçenekler arasında sayılıyor. Davutoğlu’nun genel başkan ve başbakan olması durumunda ise MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın dışarıdan Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilebileceği ileri sürülüyor. Gül’ün partiye dönüp dönmeyeceği ise 2015 seçimlerinde anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa ulaşılıp ulaşılamayacağına bağlı olarak değerlendiriliyor.

3 dönemlikler küser mi?: Partide Gül’ün partiye dönmesini isteyen isimlerle 3 dönem engeline takılan isimlerin küskünler ekibi oluşturabileceği de değerlendiriliyor. Başbakan Erdoğan’ın son açıklamalarında 3 dönem engeline takılanların partide, hükümet organlarında görev alabileceği, hatta dışarıdan bakan yapılabileceğini vurgulayarak olası küslüklerin önüne geçmeyi amaçladığı kaydediliyor. Cumhurbaşkanı seçiminden sonra düşük de olsa tüzük değişikliği ile 3 dönem kuralının değiştirilmesi olasılığı da dillendiriliyor.