AKP kongreler için slogan listesi hazırladı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Rize kongrelerinde dağıtılan slogan listesini hesabından paylaşarak, "Kendisi prompter olmadan iki kelam edemez, 'Ak troll' ekibi de suflesiz tezahürat edemez" dedi.

Başarır, AKP'lilerin kongrelerde atması için belirlenen sloganların listesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Rize'de gerçekleşen kongre için hazırlandığı anlaşılan slogan listesini paylaşan Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın prompter kazalarını hatırlatarak, "Kendisi prompter olmadan iki kelam edemez, 'Ak Troll' ekibi de suflesiz tezahürat edemez" dedi.