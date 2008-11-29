AKP kömürleri genelevden çıktı

Hükümetin kömür yardımı krize yol açtı. İhbar üzerine genelev basan polis, torbalarca kömür buldu. Bazı hayat kadınları, daha fazlasının ise dışarı kaçırıldığı görüşünde



Adana geneline 44 bin 400 kişiye, toplam 22 bin 200 ton kömür yardımı yapılıyor. Kimi zaman yaşanan tartışmalar, adaletsiz dağıtım iddialarıyla arbedeye dönüşürken, kaymakamlıklara da ihtiyacı olmayana bile kömür verildiği yönünde çeşitli ihbarlar yağıyor.



Önceki gün Seyhan Kaymakamlığı’nı arayan bir hayat kadını, Yeşiloba’daki genelevlerde çalışan bazı kadınların haksız yere kömür aldıkları ihbarında bulundu. Genelevi basan polis ekipleri terasta 5 torba yardım kömürü ele geçirdi.



Kriz bizi de vurdu



Yapılan incelemede torbaların ekonomik kriz nedeniyle işsizlikten yakınan bir hayat kadınına ait olduğu belirlendi. Kömürleri, yoksulluk belgesi bulunan annesinin adına aldığı tespit edilen kadın “Torbaları alıp buraya geldim. Mesaiden sonra eve götürecektim. Annem fakir. Zaten iş yok. Ona bakamıyorum. Ekonomik kriz bizi mahvetti” dedi. İddiası doğrulanıncaya kadar 5 torba kömüre el kondu.



Baskın geç yapıldı



Bazı hayat kadınları ise, “Burada torbalarca kömür vardı. Baskın geç yapıldı. Bir gün önce yapılsaydı kömürlerin tamamını ele geçirebilirlerdi. Çoğu götürdü. Bizler AKP’nin kömürlerini istemediğimiz için almadık” dedi.

