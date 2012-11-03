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Politika

AKP, Kızılcahamam'da toplanıyor

Pazar akşamına kadar devam edecek 19. istişare toplantısına, milletvekillerinin yanısıra MKYK üyeleri ve parti kurucuları da katılıyor

03 Kasım 2012 11:26

AKP’nin geleneksel Kızılcahamam istişare toplantısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla bugün resmen başlayacak.

Terörden, milli birlik ve kardeşlik projesine pek çok güncel konunun masaya yatırılacağı kampta, parti içinde de tartışma yaratan BDP’li milletvekilleri hakkındaki fezlekeler hakkında takınılacak tavır ve iktidar milletvekillerinde de “oy kaybı” endişesi yaratan Büyükşehir düzenlemesi konusunda iç muhasebe yapılacak.

Pazar akşamına kadar devam edecek 19. istişare toplantısına, milletvekillerinin yanısıra MKYK üyeleri ve parti kurucuları da katılıyor.

Eşli gerçekleştirilen kampta, kongre öncesinde AKP’ye katılıp, MKYK ve MYK’da görev alan Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu ve Osman Can ilk kez yer alacak.

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