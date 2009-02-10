AKP kitapçığında sert suçlamalar

CHP'li Özyürek, AKP'nin dağıttığı kitapçıkta '28 Şubat destekçileri hırsız, kapatma davası açanlar faşist' dendiğini söyledi.



CHP Sözcüsü ve Genel Sayman Mustafa Özyürek, AK Parti tarafından dağıtıldığı iddia edilen kitapçıkla ilgili olarak, "AKP kitapçığındaki suçlamalar, bu partinin seçimlerde yargı organlarını, muhalefeti suçlayarak, karalayarak, yasa dışı yollarla seçmenin iradesini saptırarak sonuç almaya çalışacağını göstermektedir" dedi.



Özyürek, yaptığı yazılı açıklamada AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında dağıtıldığını belirttiği kitapçıktaki ifadeleri eleştirdi.



Kitapçıkta 28 Şubat'ı destekleyenler için "hırsız", AK Parti'ye kapatma davası açanlar için ise "faşist, vatan haini" şeklinde ifadeler kullanıldığını ileri süren Özyürek, bu ifadeleri "seviyesiz" olarak niteledi.



Özyürek, açıklamasında şunları kaydetti:



"AKP'nin kapatılması davasında Anayasa Mahkemesi'nin 11 üyesinden 10'u 'AKP laiklik karşıtı eylemlerin odağı' olmuştur diye karar verdi. Hukuku ve yüce yargı organlarını hiçe sayan AKP, görevini yapan savcı ve yargıçlara terbiyesizce saldırmaktadır. AKP kitapçığında, CHP'ye de hakaret niteliğinde suçlamalar yöneltilmiştir. AKP'liler unutmasın ki CHP Türkiye'ye demokratik düzeni getiren partidir. CHP seçimlerin yargıç denetiminde yapılması için yasalar çıkaran partidir.



AKP ise seçmen kütüklerinin düzenlenmesini yargıç denetiminden alıp, İçişleri Bakanlığı'nın emrindeki Nüfus Müdürlüklerine bırakan partidir. AKP, seçim kanununun suç saymasına, Yüksek Seçim Kurulu'nun savcılıklara suç duyurusunda bulunmasına rağmen evinde suyu olmayan yoksul vatandaşlara seçim rüşveti olarak çamaşır makinesi dağıtan partidir. AKP, yolsuzluk batağına saplandığını ortaya koyan dosyalardaki somut delillere cevap vermek yerine muhalefete hakareti marifet sayan partidir."



'Bakan çocukları baba nüfuzu kullanıyor'



Özyürek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların çocuklarının "babalarının nüfuzunu kullanarak zengin iş adamları ile şirketler kurduklarını" savunarak, kurulan şirketleri halktan sakladıklarını da ileri sürdü.



Dağıtılan kitapçıkta alaycı bir dille, CHP iktidarında Türk Telekom'un Arap sahibinden alınacağının ifade edildiğini iddia eden Özyürek, şöyle devam etti:



"CHP, Türk Telekom'un çok ucuza satıldığını, satış bedeli taksitlerinin kar payları ile ödenebildiğini açıklamıştır. Türk Telekom hisselerinin satışından hemen sonra kurumlar vergisi oranına düşürülerek Arap ortağa büyük avantaj sağladığı da kamuoyunda bilinmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın ki CHP özelleştirmelerdeki yolsuzlukların hesabını soracaktır.



Ergenekon davası ile, elde delil olmadan AKP, kendisine muhalefet edenleri gece yarısı baskınları ile gözaltına aldırırken Deniz Feneri ile ilgili dava dosyaları 5 aydır Almanya'dan getirilememiştir. Deniz Feneri yolsuzluğunun Türkiye'deki suç ortakları ellerini kollarını sallayarak dolaşmakta ve suç delillerini ortadan kaldırmaktadırlar.



AKP kitapçığındaki suçlamalar, bu partinin seçimlerde yargı organlarını, muhalefeti suçlayarak, karalayarak, yasa dışı yollarla seçmenin iradesini saptırarak sonuç almaya çalışacağını göstermektedir.



Halkımızın Anayasa, yasa tanımayan, ülkeyi 'dinci faşizme' sürükleyen AKP'den hesap soracağına inanıyoruz".

