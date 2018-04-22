AKP: Kılıçdaroğlu siyasi onursuzluğa imza atmıştır

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözücü Mahir Ünal, CHP'li 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesini, "Bugünün güneş motel vakasıdır. İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi onursuzluğa imza atmıştır" sözleriyle değerlendirdi.

Ünal, "İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım Genel Seçimleri'ndeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini, emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır" diye konuştu.

Ünal'ın yazılı açıklaması şöyle:

2010 yılında bir kaset operasyonuyla başlayan ve bugüne kadar özellikle CHP içinde devam eden FETÖ siyaset mühendisliği faaliyetlerine bugün yeni bir halka daha eklenmiştir. Kılıçdaroğlu ve CHP’si kendini inkar etme pahasına 15 milletvekilini İP’e göndermiştir. Üstelik ittifakların yasal olarak önü açılmışken gizli kapaklı görüşmeler, kulisler ve siyasi bir hülle ile bunu yapmıştır. Yaşanan hadise bugünün Güneş Motel vakasıdır.

"Anlaşılan Kılıçdaroğlu, milletvekillerini çağırılıp gönderilen bir aparat zannetmektedir "

İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım Genel Seçimleri’ndeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır. Anlaşılan milletvekillerini, çağırılıp gönderilen bir aparat zannetmektedir. Kendi durumunu milletvekillerinin durumu ile karıştırmaktadır. İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır.

14 Ağustos 2014’te Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın karşısına çıkma cesaretini gösterememişti. Bugün de gösterememiş olacak ki içinde bulunduğu siyasetsizlikle ucuz bir mühendislik projesine aparat olmaya devam ediyor.

Bugünler, demokrasi tarihimizde iradesini rehin vermiş ana muhalefetin siyasetsizlik ve rehin alınmış siyasetçilerin kendilerini tasfiye yılları olarak yer alacaktır. Bugünler, demokrasi, barış, kardeşlik ve özgürlük yalanları ile PKK terörünü perdeleyen siyasi uzantıların ve yine millet iradesine diktatörlük, 15 Temmuz’a kontrollü darbe diyerek kendi terör seviciliğini perdelemeye çalışan CHP’nin tasfiye yılları olarak anılacaktır.

Bugünler, 40 yıl boyunca devletin içine sızmış, kuklacıların bir diğer aparatı FETÖ’nün nasıl çelikten bir irade ve kararlı mücadeleyle yok edildiğinin anlatılacağı günler olarak tarihe geçecektir. Bugünler, millet iradesinin nasıl egemen kılındığının, 1950’lerde “yeter söz milletindir” diyerek verilen mücadelenin nasıl başarıya ulaştığının anlatıldığı yıllar olacaktır.

Siyasette bir dönem kapanıyor. Yeni bir dönemin kapısı açılıyor. Eskiye ait olanlar eskide kalıyor ve kendilerini tasfiye ediyorlar. Bir siyasi anlayış yeni bir anlayış geliştiremediğinde eskiyi tekrar eder. Yine gizli kapaklı görüşmeler ve transferler… O yüzden farklı bir Güneş Motel durumu bu. Karşılıklı kirli ittifakların yeni siyasette yeri olmayacaktır. Bu durum bizim demokrasi ve millet iradesine dayalı siyaset anlayışımızla asla bağdaşmamaktadır.

16 Yıldır “Her şey Türkiye için” diyerek verdiğimiz mücadele ve Türkiye’nin geldiği bu noktada artık daha iyi işleyen bir siyasal sistemle yeni dönem daha fazla demokrasi ve hukuk devleti dönemi olacaktır. Daha fazla refah, zenginlik ve özgürlük dönemi olacaktır. Kalıcı huzur, güven ve atılım dönemi olacaktır. 2023 hedeflerimize odaklanma dönemi olacaktır. Yürütmenin daha etkin, yasamanın daha itibarlı, yargının daha bağımsız hale geldiği bir dönem olacaktır. Onlar kendilerini tasfiye ederken biz ilk günkü aşkla yeni başlıyoruz.

Güneş Motel olayı nedir?

Güneş Motel Olayı veya 11'ler Olayı, 1977 yılı sonunda, 1977 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet Partisi'nden (AP) milletvekili seçilen 11 vekilin partilerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermesidir. Bu vekiller, 5. Demirel Hükûmetine verilen gensoruyu desteklemek, Bülent Ecevit'in kuracağı hükûmetin güvenoyu oylamasında destek vermek karşılığında Ecevit'in kuracağı 42. Türkiye Hükûmeti'nde ekseriyetle bakanlık görevi aldı.

Vikipedi'de yer alan bilgilere göre, Bülent Ecevit AP'den istifa eden 12 vekille, CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in organizasyonuyla belediyeye ait Florya'daki Güneş Moteli'nde görüştü ve CHP'ye geçişleri karşılığında bakanlık ve Ecevit'in idaresine destek pazarlığı yaptı.

Vikipedi'de yer alan bilgilere göre, AP'den ayrılan vekillerin gensoruyu desteklemesi neticesinde 41. Türkiye Hükûmeti düşürüldü. Cemalettin İnkaya bu gensoru görüşmelerinde oy vermedi. Böylece 12 vekil sayısı 11'e düştü ve Güneş Motel Olayı da bu nedenle 11'ler olayı olarak da anıldı. Ecevit, Oğuz Atalay'ın bakanlık teklifini reddetmesi sonrası geri kalan eski-AP'li 10 vekile bakanlık vererek 42. Türkiye Hükûmeti'ni kurdu.

Ne olmuştu?

15 CHP milletvekili, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimi için partilerinden istifa ederek İyi Parti'ye katıldı. Bu isimlerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun talimatıyla istifa ettiği bildirildi. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan İyi Partili milletvekili sayısı 20'ye ulaştı ve partinin grup kurmasının önü açıldı.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay , "Biz CHP olarak, demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışımızı sürdüreceğiz. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bir demokrasi ayıbına daha imza atmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Altay, "demokrasiye yönelik gaspa zırh oldular" dediği isimleri şöyle sıraladı:

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya MilletvekiliMustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil , Aydın MilletvekiliHüseyin Yıldız , Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu , Bursa Milletvekili Erkan Aydın , Çorum MilletvekiliTufan Köse , Edirne Milletvekili Okan Kaytancıoğlu , İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık , Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet , Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.