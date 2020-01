Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, AKP'nin 2019 seçimleri için MHP'ye kontenjan ayıracağını iddia etti. Tezkan, "AKP kendi listesinden MHP’ye 45/50 vekillik kontenjan ayıracak" ifadesini kullandı.

"Bahçeli anayasa değişikliğinden beri muhalefet partisi gibi değil, iktidarın ortağı gibi davranıyor" diyen Tezkan'ın "İttifak tamam baraj yüzde 10" başlığıyla (7 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı, danışmanları, partisinin üst düzey yöneticileri, hukukçularla cuma günü İstanbul’da geniş çaplı toplantı yapmıştı..

Gündem uyum yasalarıydı ama başat konu 2019 seçimlerine nasıl gidileceğiydi..

Çıkan sonuç şu..

Seçim barajı düşürülmeyecek.. Yine yüzde 10 olarak kalacak..

Ama Bahçeli’nin istediği gibi açık seçim ittifakı yapılabilecek..

İttifak yapan partilerin ismi oy pusulasına yazılacak.. MHP kurumsal kimliğini koruyarak, AKP çatısı altında seçime girecek..

Veya Erdoğan’ın lokomotif olduğu AKP trenine eklemlenecek..

*

Meseleyi biraz daha açayım..

Seçimde iki sandık kurulacak.. Birinci sandıkta ‘başkan’a oy vereceğiz.. İkinci sandıkta partilere.. Yasama organı seçimine..

AKP-MHP ikinci sandık için ittifak yapacak..

Kısaca, MHP’ye de oy versen AKP’ye de oy versen fark etmeyecek, verilen oy tek partiye verilmiş gibi sayılacak..

Milletvekili sayısı iki partiye verilen toplam oylar üzerinden hesaplanacak..

*

Tamam da.. Aday listesi nasıl olacak?

Orası biraz karışık.. Liste tek olacaksa aday sıralaması nasıl olacak? Liste başını kim alacak? Listenin ağırlığı hangi partiden olacak?

Veya ittifakın çıkardığı milletvekili daha sonra her birinin aldığı oya göre kendi içlerinde ayrıca mı hesaplanacak?

Karışık bi durum demem bundan..

*

Durup dururken anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısının 550’den 600 çıkarılmasının nedeni buydu..

MHP, 1 Kasım’da Meclis’e

40 milletvekili çıkararak girdi..

Demek ki; AKP kendi listesinden MHP’ye 45/50 vekillik kontenjan ayıracak..

İşin tek cümleyle özeti bu..

Dikkatinizi çekmiştir.. Bahçeli anayasa değişikliğinden beri muhalefet partisi gibi değil, iktidarın ortağı gibi davranıyor..

Vergiye zam olur mu?

Olmaz ama biz de maalesef oluyor?

İktidar her yıl vergi oranlarını artırıyor.. Hesap kitap yapmak mümkün değil.. Her türlü vergi her yıl bir iki puan, duruma göre beş puan artırılıyor..

Tek bi örnek vereyim.. Taşıtlar vergisi torba yasayla yüzde 25 arttı..

Gerekçe ne?

Yok.. Ne oldu da arabası olan geçen yıla göre bu yıl yüzde 25 oranında daha fazla vergi verecek?

Araba aynı araba..Yüzde 25 ne?

*

Denilecek ki Hazine de kendini enflasyona karşı koruyor..

O zaman enflasyon yüzde 25..

Fenerbahçe’de bitmeyen tartışma

Sezon başından beri çok sayıda tartışmaya şahit oldum..

Her hafta, her maçtan sonra..

Fener cephesinde iki görüş çarpışıyor..

Kimi diyor ki; Aykut iyi hoca değil. Küçük takım hocası.. Fener’e top oynatamıyor.. Volkan da artık Fener kalesine yakışmıyor.. Eskiden iyi kaleciydi, artık değil..

Kimileri de diyor ki; Aykut iyi hoca.. Zamana ihtiyacı var.. Volkan Türkiye’nin iyi kalecisi .. Fatih Terim kişisel nedenlerle yıllardır Milli Takım’a almadı..

*

Fener kötü sonuçlar alırken birinci görüşü savunanlar daha etkindi.. Bu hafta pata oldular..

İkinci görüşü savunanların sesi daha yüksek çıkmaya başladı.. Hafta başından beri ‘Gördünüz işte, Volkan küllerinden doğdu, Aykut da kendini kanıtladı’ diyorlar, başka bir şey demiyorlar..

Birinci görüşü savunanlar hâlâ Aykut’un önemli katkı yapmadığını savunuyor..

*

Ben ise, tarafsız konumda tartışmaları izlemekle yetiniyorum..