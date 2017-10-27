"AKP kaynıyor, herkes rahatsız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının istifasının istenmesini "AK Parti'nin kendi içindeki hesaplaşması olarak" yorumladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluk dosyaları gizlenemiyor. Bir de tek adama koşulsuz itaat var. Tek adam rejimi var ve onlara uyuyor. Ama vekil arkadaşım AK Partili vekillerle konuşuyor. İçerisi kaynıyor, herkes rahatsız" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 'Melih Gökçek'i Ankara'dan aday gösterir misiniz?' sorusuna "Hayır neden düşünelim" diye cevap verdi. 2019'da Cumhurbaşkanığı seçiminde aday olup olmayacağı yönündeki bir soruyu da "Bunu seslendirenler var ama erken" diye yanıtladı.

Kılıçdaroğlu’nun CNN TÜRK'te Gece Görüşü programında Hande Fırat, Abdulkadir Selvi, Serpil Çevikcan ve Erdem Gül'ün sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Deniz Baykal'ın sağlık durumu

İyileşmeye doğru gelişmeler var. Deniz Bey için ne gerekiyorsa hekimlerin tamamı seferber olmuş durumda. Ben de tüm sağlık personellerine teşekkür ediyorum. Umarım kısa süre içinde sağlığına kavuşur, bütün dualarımız onunla beraber.

Erken yerel seçim

Bizim varlık nedenimiz demokrasi. Bir ülke düşünün; nüfusunun yarısı tarafından seçilen belediye başkanları tarafından yönetilmesi gerekirken bakıyorsunuz bu belediye başkanlarının bazıları görevden alınıyor ya da istifa ettiriliyor. Bu çağrıyı neden yapıyoruz?

Demokrasinin namusunu korumak için yapıyoruz. Bu belediye başkanlarını ben seçmedim. Seversiniz veya sevmezsiniz ama bir belediye başka seçildi. Seçimle gelen seçimle gider. Halkın oyunu almıştır varsa bir yolsuzluğu o konuda da ne yapılması gerektiği gayet açıktır, yargılama olur, yargılama sonucunda beraat edebilir, yargılanabilir. Bu süreci yok ediyorsunuz, bir kısım belediyeye kayyum atıyorsunuz, demokratik mi, hayır? Diğer belediye başkanlarını istifaya zorluyorsunuz. 'Gereğini yaparım' diyorsunuz ne demek bu? Halkın seçtiği bir kişiyi belde halkı değil de bir başka otorite belediye başkanını istifaya zorlaması. Bu doğru değil. Demokrasinin namusunu kurtaralım bari, seçime gidelim. Bu kadar basit. Kendinize güveniyorsanız seçime gidersiniz.

Melih Gökçek istifası

Ben demokrasiyi savunuyorum, Melih Gökçek seçimle geldi. Siz seçimi demokrasi için vazgeçilmez olarak görüyorsanız gereğini yapın. Bir kişi çıkıyor istifa edeceksiniz diyor, ama neden yok. Ne için istifa isteniyor. Bir belediye başkanında neden metal yorgunluğu olsun. Görev süresini belirleyen halktır. Belediye başkanları bırakın halka hesap vermeyi, ailesine hesap veremez noktaya geldi. Ne diyecekler, 'gereğini yaparım' dedi ben de korktum istifa ettim mi diyecekler. Gökçek'le de tartıştım ama bunların hepsi demokratik kurallar içinde oldu. Özgürce oturduk bir gazetecinin yönettiği toplantıda tartıştık. Sonuçta demokratik bir ortamda tartışıldı. Şimdi siz hiçbir yasada olmayan bir yöntemi belirliyorsunuz. Çağırıyorsunuz istifa et diyorsunuz. Şantajla, tehditle seçimle gelen birisi makamından atılabilir mi?

Ben hep diyordum ülkede dikta yönetimi var.

Melih Gökçek'i belediye başkanı adayı olarak görür müsünüz?

Hayır neden görelim. Şimdi kendi içlerinde bir hesaplaşma yapıyorlar. Ama bu hesaplaşmanın hukuka ahlaka aykırı olduğunu biliyoruz. Ben demokrasinin namusunu kurtarmaya çalışıyorum. Ahmet Davutoğlu'na da istifa edeceksin dediler, etti. Tek bir cümle edemedi. Bugün neden istifa edeyim diyen belediye başkanları kadar olamadı. Meydanlarda bağırıyorlar ey Kılıçdaroğlu neredesin diye, yanıt veriyorum; buradayım.

AK Parti'nin kendi içindeki hesaplaşması

Bunların başında rant paylaşımı var. Büyük kentlerde yapılan operasyonlarda rant paylaşımı var. Yolsuzluk dosyaları gizlenemiyor. Bir de tek adama koşulsuz itaat var. Tek adam rejimi var ve onlara uyuyor. Ama vekil arkadaşım AK Partili vekillerle konuşuyor. İçerisi kaynıyor, herkes rahatsız. Bu neyi gösteriyor, çürümüşlüğü gösteriyor. İçten içe çürüyor. Tartışmalar var. Bizim partimizde bu tür şeyler olduğunda biz kamuoyuna açık yaparız. Şu kişi hata yapıyor diye söyleriz. Ama o partinin kültüründe tartışmalar kendi içlerinde yapılıyor.