AKP karşıtı bildiri, doktoru memuriyetten etti

Antalya’da devlet hastanesinde çalışan bir doktor Türkiye Komünist Partisi'ne (TKP) ait, üzerinde tuvalet pompası fotoğrafı da yer alan ‘AKP'yi istemiyoruz’ yazılı bildirileri dağıttığı gerekçesiyle devlet memurluğundan çıkartıldı.



Antalya'daki Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli radyolog doktor Levent Tunçel hakkında hastalarına AKP karşıtı bildiri dağıttığı suçlamasıyla bir süre önce başlatılan soruşturma sonuçlandı. Tunçel'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesini ihlalden devlet memurluğundan çıkartılmasına karar verildi.



Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Komünist Partisi'ne (TKP) ait, üzerinde tuvalet pompası fotoğrafı da yer alan ‘AKP'yi istemiyoruz’ yazılı bildirileri dağıttığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan radyolog Levent Tunçel'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesini ihlalden devlet memurluğundan çıkartılmasına karar verildi. Bakanlığın ‘çok gizli’ ibareli yazısında Dr. Tunçel'in siyasi ve ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart ve benzerlerini dağıtmak, çoğaltmak veya teşhir etmek suçlarını işlediği belirtildi.



'Karar siyasi'



Kararı değerlendiren Levent Tunçel, soruşturmayı yürüten Teftiş Kurulu'na bağlı müfettişlerin siyasi bir karar aldığını savundu. Kendisinin aynı zamanda Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) işyeri temsilcisi olduğunu kaydeden Tunçel, “Bildiri dedikleri şey bir davetiyeydi. Kaldı ki bildiri olsa bile şuç oluşturması için hakkında toplatılma veya yasaklama kararı gerekirdi. Böyle bir şey de söz konusu değil” dedi.

Tunçel, 18 yıllık memuriyet hayatında görevinden dolayı hiçbir soruşturma geçirmemesine rağmen siyasi görüşleri nedeniyle baskılara maruz kaldığını iddia etti.



Mehmet Tel adındaki hasta, geçen 13 Şubat'ta Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği'ne verdiği şikayet dilekçesinde radyolog doktor Levent Tunçel hakkında bildiri dağıttığı iddiasında bulundu. Ardından Gülcan Kaya adlı hastanın kayınpederi Aziz Kaya da Tunçel'den siyasi içerikli bildiri dağıttığı gerekçesiyle 19 Şubat tarihinde şikayetçi oldu. Soruşturma çerçevesinde Tunçel'in 34 hastası tek tek çağrılarak ifadelerine başvuruldu. 33 hasta ve yakının kendilerine bildiri verilmediğini belirtirken soruşturma genişletilerek 29 hastane personelinin konuyla ilgili ifadelerine başvuruldu. 19 görevli Tunçel'in bildiri dağıttığını iddia etti.