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AKP karavanına yumurta atıldı, Beşiktaş karıştı

Beşiktaş'ta AKP'nin seçim karavanına yumurta atan grupla AKP'liler birbirlerine girdi, polis yumurta atanlardan bazıla gözaltına aldı

10 Şubat 2014 21:13

Beşiktaş Köyiçi Yenilik Sokak girişine seçim çalışmaları için getirilen AKP'ye ait karavan, bir grup tarafından protesto edildi. Karavana yumurta atan protestoculara polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı.
AKP mobil seçim karavanı, seçim çalışmaları için Yenilik Sokak girişine getirildi. Gençlik Muhalefet ve Abbasağa Liseli Forumu gruplarından olduğunu söyleyen gençler, seçim için kullanılacak karavanın buraya getirilmesini protesto etti. "Berkin Elvan'ın katilleri daha bulunmadı" diyen grup üyeleri, sprey boyalarla karavanın üzerine yazılar yazdı, karavana yumurta attı. İki grup tekme-tokat bir birine girdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Berkin Elvan taraftarları ‘Hırsız var’ şeklinde slogan atarak eylemlerini sürdürdü.
Bunun üzerine gruba müdahale eden polis, ilk aşamada 5 kişiyi gözaltına aldı. Eyleme katılanlar arkadaşlarını gözaltına alan polislere, "Berkin'in katilleri sizlersiniz", "Hırsızlar" diye bağırmaya devam etti. Olay yerine gönderilen takviye polis ekipleri gruba müdahale etti, yeni gözaltılar oldu. Bazı göstericiler yaka paça gözaltına alındı.
Olan biteni gören bazı esnaflar da polisin müdahalesini protesto etti.  Önünde ve arkasında polis araçları bulunan karavan güvenlik nedeniyle sokaktan götürülürdü. 

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