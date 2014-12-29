'AKP karanlık geçmişini TİB'i gömerek aklamak istiyor'

CHP'nin bilişim uzmanı İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, TİB'in MİT dahil Türkiye’de en güvenli bir binaya sahip olduğunu belirterek, "Bu nedenle AKP ne yaparsa yapsın, 12 yıllık iktidarı boyunca yaptığı yolsuzluklar, hukuksuzluklar ve özellikle 17-25 Aralık dönemlerinde yaşananların “sıfırlanamayan paraların” izlerini, geçmişini silemiyor" dedi.

AKP’nin karanlık döneminin izlerinin silinmesine çalışıldığını öne süren Erdal Aksünger, "çünkü TİB’de bulunan yaklaşık 1500 sunucuda yasal olarak tutulan milyarlarca data hem TİB’de tutulduğu gibi hem de datalar TİB’e geliş sırasında 4-5 yerde daha iz bırakması nedeniyle silinememektedir" diye konuştu.

'Hükümet bir buçuk yıldır TİB'e operasyon yapıyor'

Karşıgazete'nin haberine göre Aksünger, TİB'in personel yapısıyla ilgili olarak da önemli iddialarda bulundu.



"Bakanlar Kurulu'ndan çok yüksek maaşlarla personel alımı için karar çıkartılmasına rağmen bu karar halktan gizlenmiş, sıra numarası bile verilmemiş, karar resmi gazetede bile yayınlatılmamıştır" bilgisini veren CHP İzmir Milletvekili, Hükümetin yaklaşık bir, bir buçuk yıldır TİB’e operasyon yaptığını ancak TİB üzerinde hala MİT kadar etkili olamadığını öne sürdü.

'Başlarına bela olan TİB binası, Türkiye'nin en güvenli binasıdır'

"Sayın Bakan 'orada ne yapıldığını bilmek istemesinin nedenini' açıklamak zorundadır" diyen Aksünger şöyle konuştu: "Yaklaşık 1500 sunucunun çalıştığı, milyarlarca datanın tutulduğu bir sistemde sayın Bakan ne amaçla neyi bilmek istemektedir? Bilmek istediği datalar nelerdir?

Aslında başlarına bela olan, TİB’in MİT dahil Türkiye’de en güvenli bir binaya sahip olmasıdır. Bu nedenle AKP ne yaparsa yapsın, 12 yıllık iktidarı boyunca yaptığı yolsuzluklar, hukuksuzluklar ve özellikle 17-25 Aralık dönemlerinde yaşananların “sıfırlanamayan paraların” izlerini, geçmişini silemiyor.

TİB yetkililerinin binanın lanetli olduğuyla ilgili sayın Bakan'a bilgilendirme yaptıkları iddiaları ise tüm dünyada alay konusu olmamızı sağlayacaktır. Bu durum Türkiye’nin AKP tarafından getirildiği karanlık noktanın göstergesidir.

AKP kendi karanlık döneminin, kendi karanlık tarihinin silinmesini, milletten kaçırılmasını istese de bu mümkün olamayacaktır."