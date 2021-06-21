AKP kanun teklifi verdi; Kırıkkale'de "MKE'ye Sahip Çık" mitingi yapıldı

AKP'nin Makina ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) şirket statüsüne alınmasını öngören kanun teklifine, Kırıkkale’de toplanan binlerce kişi tepki gösterdi. Mitingde konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu teklifin içine şunu da koyun demek MKE’yi gözden çıkarmaktır. 5 günü 15 gün yapın demek, kanun teklifini kabul etmek, yenilgiyi baştan kabul etmektir. Eğer halk bir şeyi isterse olur, istemezse olmaz. MKE’nin yok olmasına Kırıkkale izin vermeyecek” dedi.

AKP'nin Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na ilişkin kanun teklifine karşı Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda, "MKE'ye Sahip Çık" mitingi düzenlendi.

Mitinge, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP milletvekilleri Ahmet Önal, İsmail Atakan Ünver, Metin İlhan, Ali Keven, Faruk Sarıaslan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, İYİ Parti İl Başkanı Bülent Altınışık da katıldı.

Mitingde konuşan MKE çalışanı Fuat Kürkçü, “Düzenlemenin ne getirip ne götüreceğini öğrenmek istiyoruz. Ciddi bir değişimle karşı karşıyayız. Biz çalışanlar olarak bu değişimden çok daha güçlü çıkmak istiyoruz. Haklarımızı koruyacağız. Korumadığımız haklara sahip olamayız” dedi.

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"Bir milli varlığı gözden çıkarmaktır"

CHP Grup Başkanvekili Özel de burada toplanan Kırıkkalelilere seslendi. Özel, şunları söyledi:

“MKE’ye sahip çıkmaya, sizlerle birlikte olmaya geldik. Geçen hafta verilen, Kırıkkale’nin bağrına hançer saplayacak bir kanun teklifinin yarattığı rahatsızlık üzerine AK Partili’nin de MHP’linin de hangi görüşten olursa olsun alnının teriyle para kazanan bu güzel insanların hakkını savunmaya hakkını aramaya geldik.

Dosta güven, düşmana kaygı veren. Mehmetçiğimizin elindeki silahını, topunu tüfeğini veren, gurur kaynağımız obüsleri üreten, Altay Tankı’nın en önemli parçalarını üretecek olan Türkiye’nin gözbebeği MKE’nin özelleştirilmesi demek, tank-palet fabrikası, PTT, Türk Telekom gibi bir milli varlığı gözden çıkarmaktır.

Teklif ne getiriyor, diye baktım. Bu teklifin içine şunu da koyun demek MKE’yi gözden çıkarmaktır. 5 günü 15 gün yapın demek, kanun teklifini kabul etmek yenilgiyi baştan kabul etmektir. Bunu yapmayın arkadaşlar. Güç ne genel başkanlardır ne bakanlar. Eğer halk bir şeyi isterse olur, istemezse olmaz. Güç sizin elinizde biz sizin arkanızdayız.

"Bu haksızlığa itiraz edin"

Aynı kanun teklifleri ile Soma’daki termik santral özelleştirildi. Siz sözleşmeli personel olmaktan çıkacaksınız, memur hüviyetini kaybedeceksiniz, İş Kanunu’na göre düz işçi olacaksınız; memleketinizde kalacaksanız. Bunu kabul etmezseniz sürgün yolları... Sonunda ne oldu biliyor musunuz? Soma Termik Santrali’nde argon kaynakçısı en nitelikli görevlilerden birine İzmir’in Buca’sında kalorifer yaktırdılar, kül temizlettiler. O yüzden şehir tercih etmeyi falan bırakın. Bu haksızlığa, hukuksuzluğa itiraz edin. ‘Makine-Kimya’yı vermeyiz’ deyin.

Mehmetçiğin canının da güvencesi olacak bir kurum için şirket statüsü düşünülemez. O şirkete lalettayin eleman alınamaz. Bugün KİT olan MKE kamunun, Sayıştay’ın, Meclis’in denetimindedir. Yarın bu denetimden çıkarsa bir denetimsizlik, savrukluk içinde olacaktır. MKE de Kırıkkale de sahipsiz değildir.

Özel'den AKP'li Çan'a çağrı

Dünyanın vaadinde bulunurlar. Hakkınızı savunacağız derler. Çelbor vardı. Özelleştirdiler, sattılar yok ettiler. MKE’nin yok olmasına Kırıkkale izin vermeyecek. Siz direnmeye karar verirseniz, atanızın mirasına, torununuzun hakkına sahip çıkarsanız burada durursanız, hayır derseniz, bu dayatmayı kimse kabul ettiremez.

Bu teklifi ilk gördüğümde kim karşı çıkar diye aklıma ilk Ahmet Önal geldi. ‘Herhalde onun gibi Kırıkkalelinin oyları ile Meclis’e girmiş Ramazan Can da buna destek vermez, gider anlatır, itiraz eder’ dedik. Bir baktık ki birinci imza sahibi olmuş. Bunu Kırıkkaleli hak etmez. Ekmeğini yediği MKE’ye ihanet içinde değil sadakat içinde olmalı.”

DP'li Enginyurt: 'MKE hantal'mış, hadi oradan

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise şunları söyledi:

“İktidarımız buyurmuş ki MKE bu haliyle hantalmış, ticari sözleşme yapamazmış, dünyayla buluşamazmış, teknolojik değilmiş. Hadi oradan lan kimsiniz bunu söylüyorsunuz? Makine Kimya top üretiyor, obüs üretiyor, tank üretiyor, füze üretiyor. Bunu siz mi yaptınız bu zamana kadar? Yaşı Cumhuriyet’e denk olan, tarihi 500 yıl geriye giden MKE Türkiye’nin gururu oldu. 19 yıl boyunca sizden öncekiler ne yaptıysa satarak günü geçirdiniz. Şimdi de kasa boşaldı ki MKE’ye göz diktiniz. Özelleştireceksiniz, şirketleşme bahane. Özelleştirecekseniz bu memlekette 5 maaş alan alçağı özelleştirin. Yine birilerine peşkeş çekeceksin.

"MHP'deyken frene basarak konuşuyordum"

Bu iki arkadaşla da (Veli Ağbaba ve Özgür Özel) mahkemelik olduk, ikisi de benden para aldı. Cumhur İttifakı’nda en fazla mücadeleyi ben verdim. Süreç içerisinde gördüm ki Cumhur İttifakı işçinin, köylünün, esnafın değil sadece ve sadece 5’li çete partisi. Bizim anamızı ağlattıkları yetmedi bir de Azeri’nin anasını ağlatmaya gitmişler. MKE işçisi burada Cumhur İttifakı nerede? Beni çiftçinin hakkını savundum diye attılar. İyi ki de attılar. MHP’deyken frene basarak konuşuyordum şimdi çakarları yaktım sağdan son sürat gidiyorum susturabilen sustursun.

Bu meydana oy almaya gelmedik. Ben Ordu’dan adayım. Kırıkkaleli bana oy verecek değil ama biz bugün Kırıkkalelinin yanında olmazsak Allah bize aldığımız maaşı da haram etsin, canımızı da alsın.”

"Biz bu filmi gördük"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ise "Biz bu filmi gördük. Biz sizin Şeker Fabrikaları'nın özelleştirilmesindeki tutumunuzu biliyoruz. SEKA'dan biliyoruz. Sizin söylediğinize değil, yaptıklarınıza bakıyoruz. Onun için Kırıkkaleliler sadece Kırıkkale'ye kendi emeklerine değil Türkiye'nin geleceğine sahip çıktıklarının bilinciyle bir direniş ortaya koyacaklar" diye konuştu.

DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş ise "Bir emekçinin dahi mağdur edilmesine, yerinden yurdundan edilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AKP teklifi ne içeriyor

AKP'nin sunduğu kanun teklifi yasalaşırsa, kurum özel statülü bir anonim şirket olacak. Çalışanlara 6 ay içinde sözleşme teklif edilecek. Memur ve sözleşmeli personel kadroları kaldırılarak, şirkette çalışanlar, İş Kanunu’na tabi işçi statüsüne alınacak.