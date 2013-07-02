AKP 'pantolon' düzenlemesinden vazgeçti

Hülya Karabağlı/Ankara

TBMM İç Tüzük Komisyonu 6.5 aylık çalışmanın son toplantısını bugün yaptı. AKP, kadın milletvekillerinin genel kurul da pantolon giymelerine olanak tanıyan ilk görüşünden geri adım atarak, CHP, MHP ve BDP’nin tüm ısrarlarına rağmen, 'pantolona' karşı çıktı. Böylelikle, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in düzenlemesine vize verilmedi. 180 maddenin 160’ında mutabakat sağlandı. Kıyafetin de içinde olduğu 20 madde ve taslak metin, Çarşamba günü TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e götürülecek.

Pavey’le 'pantolon' gündeme gelmişti

Bugünkü toplantıda CHP, MHP ve BDP temsilcileri, AKP’lilere "Bu aslında sizin önerinizdi. Niye vazgeçtiniz?" diye sordu. AKP’li Haluk İpek, "Öyle uygun gördüklerini" söyledi. Pantolon, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’le gündeme gelmiş ve tüm siyasi partiler sıcak baktıklarını bildirmişlerdi.

AKP; Başkanlık Divanı tarafından belirlenecek bir yöntemle tutukluluk, hastalık trafik kazası geçiren milletvekillerini yemin etmesi düzenlemesine de karşı çıktı. Üç siyasi parti, mazbatalarını alan miletvekillerinin yemin edebileceklerinde ısrarcı oldu. BDP’li Hasip Kaplan, AKP kanadına, “ Bugün iktidarsınız. Ancak, size de lazım olur” diye konuştu. Bu sözler iktidar kanadını etkilemedi. Yemin maddesinde anlaşma sağlanamadı.

Danışma Kurulu'nda, Temel Yasa ve Torba Yasa maddelerinde de uzlaşma olmadı.