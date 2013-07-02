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AKP 'pantolon' düzenlemesinden vazgeçti

TBMM İç Tüzük Komisyonu toplantısında AKP, kadın milletvekillerinin genel kurul da pantolon giymelerine olanak tanıyan ilk görüşünden geri adım attı

02 Temmuz 2013 00:52

Hülya Karabağlı/Ankara

TBMM İç Tüzük  Komisyonu 6.5 aylık  çalışmanın son toplantısını bugün yaptı. AKP, kadın milletvekillerinin genel kurul da pantolon giymelerine olanak tanıyan ilk görüşünden geri adım atarak, CHP, MHP ve BDP’nin tüm ısrarlarına rağmen, 'pantolona'  karşı çıktı.  Böylelikle, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in düzenlemesine vize verilmedi.  180 maddenin 160’ında mutabakat sağlandı.  Kıyafetin de içinde olduğu 20 madde ve taslak metin, Çarşamba günü TBMM Başkanı  Cemil Çiçek’e götürülecek.

 

Pavey’le  'pantolon'  gündeme gelmişti

 

Bugünkü toplantıda CHP, MHP ve BDP temsilcileri, AKP’lilere  "Bu aslında sizin önerinizdi. Niye vazgeçtiniz?"  diye sordu.  AKP’li  Haluk İpek, "Öyle uygun gördüklerini" söyledi. Pantolon,  CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’le gündeme gelmiş ve tüm siyasi partiler  sıcak baktıklarını  bildirmişlerdi.

AKP;  Başkanlık Divanı  tarafından belirlenecek bir yöntemle  tutukluluk, hastalık trafik kazası  geçiren milletvekillerini  yemin etmesi  düzenlemesine  de karşı çıktı.  Üç siyasi parti, mazbatalarını alan miletvekillerinin yemin edebileceklerinde ısrarcı oldu.  BDP’li  Hasip Kaplan, AKP kanadına, “ Bugün iktidarsınız. Ancak, size de lazım olur” diye konuştu.  Bu sözler iktidar kanadını etkilemedi.  Yemin maddesinde anlaşma  sağlanamadı.

Danışma  Kurulu'nda, Temel Yasa ve Torba Yasa maddelerinde de uzlaşma olmadı. 

 

 

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