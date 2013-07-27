AKP Kadın Kolları'ndan hamilelik yorumu geldi

Tasavvufçu Ömer Tuğrul İnançer'in hamilelik ve hamile kadınların nasıl davranması gerektiği konusunda yaptığı açıklamalara AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı, Özlem Zengin Topal'dan yorum geldi.'Amasız, mamasız hamile kadınlar istedikleri kıyafetleri giyebilir' diye konuşan Özlem Zengin Topal, konuşmasının devamında 'hamile kadınlar için tam bir özgürlük alanı olmalıdır' dedi.



Murat Kıvanç'ın hürriyet.com.tr'de konuya ilişkin yayımlanan haberi şöyle:

'Hamilelerin sokağa çıkmasının aması, maması olamaz'

"O sözlerden ve tartışmalardan ben de rahatsız oldum. Hamile kadınlar “amasız” istediği her kıyafeti giyebilir, istediği gibi sokağa çıkabilir. Bunun izin verir gibi, icazet verir gibi söylenmesi rahatsız edici. Olması gereken, normal olan kadınların hamile olsun ya da olmasın istedikleri kıyafetlerle dışarı çıkmasıdır. Bir kadın olarak etrafına baktığında benim de şaşırdığım “Acaba” dediğim, kıyafetler oluyor. Ancak bunu kendi içimde ifade ediyorum. Ancak bir kadın istediği kıyafeti giyebilir ve kıyafet özgürlüğünü kullanır, başka biri de bu kıyafeti beğenmediğini söyleyerek ifade özgürlüğünü kullanabilir. Burada asıl mesele bu ifade özgürlüğünün başkalarının özgürlüğünü kısıtlamamasıdır."

'Mesele yasak ve yasaklamak'

Bir kadının hamileliğini saklaması mümkün değildir. Özellikle 6 aydan sonra ne evde ne de sokakta bunu gizlemek mümkün değil. Hamile kadınlar için “amalı” bir özgürlük alanı değil tam bir özgürlük alanı olmalı. Ancak bir kıyafet üzerine görüş belirtmek de suç olmamalı. Başörtülü bir kadın ve avukat olarak tüm hayatım bunun mücadelesiyle geçti. Dolayısıyla bir kadının kıyafetlerinin hamile olsun ya da olmasın kısıtlanmasını kabul edemem. Ömer Tuğrul İnançer sözleri TRT’de değil de özel bir televizyon kanalında yayınlansaydı da aynı tepkiyi çekecekti. Burada mesele devlet televizyonunda söylenmesi değil bence. Mesele yasak ve yasaklamakla ilgili.”



Taksim ve Kadıköy’de düzenlenen #direnhamile eylemleri de değerlendiren Özlem Zengin Topal “Türkiye’de her özgürlüğün Gezi Parkı’na bağlanmasını da anlamakta zorlanıyorum. Ancak yasal sınırlar içinde olduğu sürece eylem yapmak insanların en doğal hakkı” diye konuştu.



TRT 1'in iftar programına konuk olarak katılan tasavvuf düşünürü Ömer Tuğrul İnançer'in, hamile kadınlar hakkında yaptığı yorum ile şaşırtmış, sanat, siyaset ve medya camiasından birçok kişiden tepkiler almıştı. Hatta sosyal medyada uzun bir süre en çok tartışılan konuların başında yer alan 'hamilelik' tartışması, İstiklal Caddesi'nde bir tepki yürüyüşü yapılmasına yol açmıştı.

