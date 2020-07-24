T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP Kadın Kolları'nda toplu istifa

24 Temmuz 2020 20:25

AKP Van Erciş Kadın Kolları üyeleri topluca istifa ettiklerini duyurdu. Kadın Kolları üyeleri, ilçe başkanı ve yönetim kurulunun kendilerine yönelik 'aşağılayıcı tavırları' nedeniyle istifa ettiklerini belirtti.

ETİKETLER

nedim sağlamakpakp van erciş kadın kolları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24