AKP Mardin Kadın Kolları, AİHM Başkanı ile birlikte çekilen fotoğrafı önce paylaştı sonra sildi

T24 Haber Merkezi

AKP Kadın Kolları Mardin İl Başkanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano ile Mardin'deki program sırasında çekilen fotoğrafı önce paylaştı sonra sildi.

AİHM Başkanı Robert Spano’nun Mardin’deki temasları sırasında Mardin Valisi ile Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı Mahmut Demirtaş’a yaptığı ziyaretin ardından valiliğin düzenlediği programlara AKP'li yöneticiler de katıldı.

Ziyaretle ilgili AKP Kadın Kolları Başkanlığı sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Paylaşımda "23. Dönem milletvekilimiz Sn. Cüneyt Yüksel, kız kardeşi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıç olan Sn. Saadet Yüksel ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano, Sn. Valimiz Mahmut Demirtaş ve il başkanımız Esengül Aydın Sancar ile program sonrası..." yazıldı.

Bir okul önünde çekilen fotoğrafın daha sonra silindiği anlaşıldı.