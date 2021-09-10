AKP Kadın Kolları Başkanı Keşir: 20 yılda kadınların üniversite eğitimine ulaşım oranı yüzde 13'ten 46'ya yükseldi

AKP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, geçtiğimiz 20 yılda kadınların üniversite eğitimine ulaşım oranının yüzde 13’ten yüzde 46’ya ulaştığını belirterek, "AK Parti olarak, iktidar partisi olarak kadınların bireysel, temel insan haklarına erişimi görevlerimiz ve sorumluluğumuzdadır" dedi.

AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan partinin Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 2001 yılında AK Parti’yi kurarken bu ülkenin çocukları ve onların yarınları için yola çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir’ sözü partimizin kadın çalışmalarını ve vizyonunu özetlemektedir. 2001 yılında kurulan AK Parti, aynı zamanda bir kadın hareketidir. Kadınların demokratikleşme mücadelesine inanan kadınlar ve erkekler el ele vererek 2001 yılında AK Parti’nin kurulmasıyla ‘Biz buradayız’ dediler. Anadolu’nun dört bir yanında, şehri ve ülkesi için canla başla çalışan kadınların partisidir AK Parti”

"Boşanmış eşe karşı şiddeti de nikahlı eşe karşı uygulanan şiddet mesabesinde hukukumuza işledik"

Keşir, “İl, ilçe, belde, mahalle ve sandık yönetim kurulu üyeleri olmak üzere 556 bini aşan aktif gönüllü kadın teşkilat mensubu ile AK Parti bugün de büyük bir kadın hareketidir. 2004 yılında anayasada yaptığımız köklü bir değişikle ‘Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür’ diyerek kararlılıkla çıktığımız yolda en son TBMM’de onaylanan yargı paketinde kadına yönelik şiddet ile mücadelede bir önemli adım daha atarak ‘boşanmış eşe karşı şiddeti’ de nikahlı eşe karşı uygulanan şiddet mesabesinde hukukumuza işledik" diye konuştu.

Anayasa’dan Türk Ceza Kanunu’na, İş Kanunu'ndan Medeni Kanun’a, Engelliler Kanunu'ndan eğitim ve sağlık alanındaki düzenlemelere kadar kadınların demokratik hak ve taleplerini karşılayarak, fırsat eşitliği araçlarına erişimini çağdaş seviyelere getirdiklerini belirten Keşir, “Her alanda kadınların ve çocuklarının hayatlarını kolaylaştıracak medeni düzenlemeler yaptık. AK Parti olarak, iktidar partisi olarak kadınların bireysel, temel insan haklarına erişimi görevlerimiz ve sorumluluğumuzdadır. Eğitimde fırsat eşitliği, işgücü piyasaları ile üretime katılım, karar alma mekanizmasına katılım, şiddetle mücadele önemli çalışma alanlarımızdandır” dedi.

“20 yılda kadınların üniversite eğitimine erişimi yüzde 13.5’dan yüzde 46‘ya ulaştı”

Kadınların üniversite eğitimine ve diğer alanlara olan katılımlarına da değinen Keşir, kadınların üniversite eğitimine erişiminin 2001 yılında yüzde 13.5’den günümüze kadar yüzde 46’yı aştığını belirtti.

Keşir, buna bağlı olarak kamuda çalışan kadınların oranının yüzde 40’ı, kadın öğretmen oranının yüzde 60’ı, avukat oranının yüzde 46’yı, hekim oranının yüzde 44’ü aştığını ifade etti. TBMM’de kadınların temsilinin AK Parti’ye kadar 1935’deki yüzde 4,1 oranının hiç aşılmadığını ve zaman zaman yüzde 1‘in altına dahi düştüğünü hatırlatan Keşir, “Bugün yüzde 17’yi aşan bir oran ile kadınlar parlamentoda temsil edilmektedir. Artık okulda, üretimde, karar alma mekanizmalarında ve daha pek çok alanda kadınlar büyük Türkiye’nin vazgeçilmez bir parçası. Bununla birlikte muhafazakar demokrat bir parti olarak ailenin bireyi topluma hazırlamadaki rolünün ve görevinin de farkındayız. Hak ve görev dengesi sağlıkla inşa edilmiş aileler ile çözüm üretme kapasitesi yüksek güçlü aileler, Türk toplumunun geleceğini inşa edecektir” şeklinde konuştu.