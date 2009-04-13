AKP, İzmir'i sorguluyor

İzmir'de 30 ilçeden sadece Bayındır'ı kazanan, il ve belediye meclislerindeki üye sayısı eriyen AKP, bunun nedenlerini sorguluyor.





İzmir'in koordinatörlerinden AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, 11 Nisan Cumartesi günü yaklaşık 90 kişiyle yaptığı birebir görüşmede hezimetin nedenlerini öğrenmeye çalıştı.





AKP'de seçim hezimetinin ardından sorgulama başladı. Seçimden yenik çıkan partinin İzmir koordinatörü, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, cumartesi günü İzmir İl Başkanlığı'nda ilçe başkanları, ilçelerdeki Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanları ve belediye başkan adaylarıyla birebir görüşme yaptı.



Işık parti yöneticilerine ‘Teşkilat çalıştı mı’, ‘Seçimde parti aleyhine çalışanlar oldu mu’, ‘İl yönetimi yeterince çalıştı mı’, ‘Belediye başkan adaylarının performansını nasıl buldunuz’ ve ‘Sandıklara sahip çıkıldı mı’ soruları yöneltildi. Parti yöneticileri 5 soruyu yaklaşık 5 dakikada yanıtlamaya çalıştı. Işık, yaklaşık 90 kişiyle yaptığı birebir görüşmeyi rapor haline getirerek, Genel Merkez'e sundu.



