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Politika

AKP, İzmir'de de miting yapacak

AKP'nin İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de miting yapacağı öğrenildi

11 Haziran 2013 21:02

AKP, Taksim Gezi Parkı eylemlerine hem mesaj hem de yerel seçim kampanyasını başlatmak için 15 Haziran’da meydana iniyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ilk mitingini 15 Haziran’da Ankara’da, 16 Haziran’da İstanbul Kazlıçeşme’de yapacak. İzmir teşkilatları, Başbakan’ın üçüncü büyük kentte de miting yapması için harekete geçti.

İzmir mitinginin tarihi, 23 Haziran Pazar olarak belirlendi. Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak mitingin tarihinin çarşamba günü toplanacak MYK’da tartışılıp, kesinleştirilmesi bekleniyor.

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