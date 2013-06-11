AKP, İzmir'de de miting yapacak

AKP, Taksim Gezi Parkı eylemlerine hem mesaj hem de yerel seçim kampanyasını başlatmak için 15 Haziran’da meydana iniyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ilk mitingini 15 Haziran’da Ankara’da, 16 Haziran’da İstanbul Kazlıçeşme’de yapacak. İzmir teşkilatları, Başbakan’ın üçüncü büyük kentte de miting yapması için harekete geçti.

İzmir mitinginin tarihi, 23 Haziran Pazar olarak belirlendi. Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak mitingin tarihinin çarşamba günü toplanacak MYK’da tartışılıp, kesinleştirilmesi bekleniyor.