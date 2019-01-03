AKP İzmir'de 2 ilçede MHP adayını destekleyecek

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde İstanbul ve Ankara'da 3 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyeceğini açıklayan AKP'nin, İzmir'de de 2 ilçede ittifak ortağının adayını destekleyeceği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehirlerde adaylarını açıklamaya devam ediyor. AKP’nin, İzmir’de 2 ilçede MHP adayını destekleyeceği belirtildi.

Tükiye Gazetesi’nden Damla Peker’in haberine göre, AKP’nin aday çıkarmayacağı ilçelerden birinin Aliağa olacağı belirtilirken, ikinci ilçenin ise şu an MHP’de olan Kiraz olabileceği ifade ediliyor. Kiraz ilçesi dışında ikinci bir ihtimal olarak da 2014 yerel seçimlerinde MHP’nin ikinci parti olduğu Foça konuşuluyor.

5 Ocak Cumartesi günü partisinin İzmir ilçe adaylarını tanıtacak olan Erdoğan, daha önce grup toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nihat Zeybekci’yi açıklamıştı. İzmir’de aday çıkarmayacağını açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yalnızca Aliağa’nın mevcut Belediye Başkanı Serkan Acar’ın adaylığını açıklamıştı.