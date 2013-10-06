AKP, İzmir ve Diyarbakır'ı alabilir mi?

Hülya Karabağlı / Parlamento Kulisi / Ankara



Siyaset yerel seçimlere kilitlendi. Partiler, anket üzerine anket yaptırıyor. AKP, İstanbul ve Ankara'nın sorun olmayacağını düşünüyor. İzmir ve Diyarbakır'ın peşinde. İzmir'i CHP'den, Diyarbakır'ı BDP'den almak istiyor. Farklı yöntemler ve ölçümler yapılıyor. Önce adayın oy oranına bakılıyor. Ama bu yeterli sayılmıyor. Adayın yüksek oy alsa bile partiye getirisine bakılıyor. Yani, aday seçimi kazandırabilir mi? Genel Merkez için en önemli kriter bu. İzmir'de, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bir önceki dönemin milletvekili 'Akil Heyeti'ndeki Abdurrahman Kurt'un adı Diyarbakır'da öne çıkıyor. Kulislere gelen bilgilere göre, Binali Yıldırım, son anketlerde partisinin üzerinde görünüyor. Diyarbakır'dan gelen sonuçlarda ibre Kurt'tan yana görünüyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'e daha az şans tanınıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise, Gaziantep için konuşuluyor. Şahin'in, hem kişisel hem de parti adına yapılan anketlerde yüksek oyuna dikkat çekiliyor. AKP kulislerinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için bir kuşku duyulmuyor.

CHP'de Muharrem İnce

Ankara adaylığı için MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, CHP'de Grup Başkanvekili Muharrem İnce konuşuluyor. İnce'nin, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün İstanbul adaylığı ihtimalinin güçlenmesi üzerine Ankara adaylığına yöneldiği söyleniyor. Genel Merkez’den onay bekleyen İnce'nin bir yandan da Başkentlilerin nabzını tuttuğu söyleniyor. İnce'nin Ankara genelinde kamuoyu

yoklaması yaptırdığı ve sonucuna göre de adaylığı konusunda karar vereceği kulisler de dolaşıyor. CHP'de, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da adaylığını açıklamıştı.