AKP İzmir İl Kongresi'nde ilk pozitif vaka

AKP il kongrelerine katılanlar arasında ilk pozitif Koronavirüs vakası ortaya çıktı. İzmir İl Kongresi’ne katılan ve birçok siyasetçi ile yan yana olan eski AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı’nın Koronavirüs testinin pozitif olduğu bildirildi.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, Halkapınar Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AKP İzmir İl Kongresi’nin üzerinden geçen iki gün ardından ilk Koronavirüs pozitif vaka ortaya çıktı.

Kongrede AKP’li ilçe belediye başkanlarıyla yan yana oturan Ayvalı sosyal medya hesaplarından Koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Ayvalı’nın gelen tepkiler sonrasında paylaşımlarını sildiği görüldü.

Emre Cemil Ayvalı, bir televizyon programında kullandığı "Bir tarafta, çok açık söylüyorum, darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı, bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık" ifadesi nedeniyle görevinden istifa etmişti.