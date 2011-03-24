AKP İzmir İl Başkanlığı: Tanju Çolak'ın resmi müracaatı yok

T24

Akay, yaptığı yazılı açıklamada, AK Partinin “Türkiye'nin partisi” olduğunu, Ak Parti'de siyaset yapmak isteyen herkese kapıların açık bulunduğunu kaydetti.Tanju Çolak'ın milletvekili aday adaylığına ilişkin resmi müracaatının olmadığını ifade eden Akay, şu bilgileri verdi:“Eski milli futbolcumuz sayın Tanju Çolak'ın partimiz teşkilatlarına ait herhangi bir resmi müracaatı bulunmamakla beraber, genel merkezimizin yetkisinde bulunan aday belirleme sürecini yaşamaktayız.Resmi başvuru süreci içinde tarafımıza teslim edilmesi gereken evrak Sayın Çolak tarafından Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığımıza iletilmemiştir. Partimize herhangi bir resmi başvurusu olmayan Çolak'ın bu konudaki beyanları tek taraflı bağlam sağlayan, resmiyeti olmayan beyanatlardır.”Bu konuda takdirin partinin genel merkezinde bulunduğunu belirten Akay, şunları kaydetti:“AK Parti'de siyaset yapmak isteyen herkese kapılarımız sonuna kadar açık bulunmaktadır. Bu yönde kararlarını beyan eden, siyasi hayatını AK Partiyle özdeşleştirerek, milletimize hizmet etmek için yola çıkan tüm gönüldaşlarımızın milletvekilliğiyle ilgili temsil etme taleplerinin takdirini genel merkezimiz verecektir.Futbolumuzun en önemli değerlerinden Tanju Çolak'ın partimizle ilgili talep ve düşüncelerinin değerlendirmesini de genel merkezimiz takdir edeceklerdir.”İzmir'de dün basın toplantısı yapan Çolak, Ak Parti'den İzmir milletvekili aday adayı olduğunu açıklayarak, “Kapısını açamayacağım ev yoktur, oylarımızı en az yüzde 10 artırırım” demişti.