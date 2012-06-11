AKP İzmir İl Başkanı'nın başkanlığı düşürüldü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın da katıldığı geçen cumartesi günü yapılan kongrede Ak Parti İzmir İl Başkanlığı’na seçilen Ömer Cihat Akay’ın başkanlığı Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

Kongrede 87 oy alan Abdullah Tekbaş’ın başkan olduğu belirtilirken, Seçim Kurulu’nun kararına itirazın yapılacağı öğrenildi.

Kongrede 379 oy alan Ömer Cihat Akay’ın ’Gümrük kaçakçılığı’ suçundan adli sicil kaydı olduğu için başkanlığının düşürüldüğü öğrenildi.

Abdullah Tekbaş seçime birkaç gün kala söz konusu durumla ilgili açıklamalar yapmış, Cihat Akay ise Cumhuriyet Savcılığı’ndan aldığı ’Adli Sicil Kaydı Yoktur’ belgesini göstermişti.

Akay’ın şimdi adli sicil kaydının silindiği yolunda bir belge sunup itiraz etmesi durumunda Seçim Kurulu’nun yeni bir karar verebileceği de belirtildi.