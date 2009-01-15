AKP, İzmir adayları tamam

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını Taha Aksoy olarak açıklayan AKP, 30 ilçedeki aday belirleme çalışmalarını tamamladı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ocak Cumartesi günü geleceği İzmir'de ilçe başkan adaylarını resmen açıklayacak. AKP 29 Mart'taki seçim yarışına 30 ilçede şu isimlerle çıkıyor:
Aliağa : Tansu Kaya
Balçova : Kamil Öztürk
Bayındır : Mehmet Kertiş
Bayraklı : Selim Gökdemir
Bergama : Raşit Ürper
Beydağ : Ahmet Eşsiz
Bornova : Mustafa Seyhan
Buca : Cemil Şeboy
Çeşme : Ömer Tütüncüoğlu
Çiğli : Ömür Kabak
Dikili : Yüksel Uçar
Foça : Serdar Mersin
Gaziemir : Adnan Yüksel
Güzelbahçe: İrfan İçöz
Karaburun : Ahmet Değirmenci
Karabağlar: Sıddık Topaloğlu
Karşıyaka : Cenk Karace
Kemalpaşa : Yakup Karaca
Kınık : Sadık Doğruer
Kiraz : Durmuş Özçınar
Konak : Ahmet Sarışın
Menderes : Hasan Kabancı
Menemen : Feyzullah Ergin
Narlıdere : Hamdi Ünal
Ödemiş : Mahmut Badem
Seferihisar: Özer Türel
Selçuk : Zeynel Bakıcı
Tire : Sıtkı İçelli
Torbalı : Atilla Kaya
Urla : Latif Özkan