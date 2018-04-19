T24 LogoT24 Logo
Gündem

"AKP, İyi Parti'nin seçime girememesinin Akşener'i mağdur konumuna sokacağını düşünüyor"

"6 aylık sürenin 3 aya indirilmesi tartışılıyor"

19 Nisan 2018 10:54

İyi Parti kurmaylarının haziran ayında yapılacak seçimlere katılabilecekleri açıklamasına karşın, YSK’daki hâkim görüşün, bunun mümkün olmadığı yönünde olduğu iddia ediliyor. Kulislerde AKP'nin, İyi Parti'nin seçime girebilmesi için zorunlu olan 6 aylık sürenin 3 aya indirilmesi tartışılıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, baskın seçim kararı nedeniyle İyi Parti’nin seçimlere girememe durumu bulunuyor.

Ancak AKP, İYİ Parti’nin seçime girememesinin Meral Akşener’i mağdur konumuna sokacağını düşünüyor. Bu durumun da Akşener’i güçlendireceği ve cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın aleyhine olacağı hesabını yapan AKP’nin, uyum yasasına bir düzenleme konularak seçimlere katılabilme için kongre ve teşkilatlanma için 6 ay kriterinin 3 aya düşürülebileceği belirtiliyor. Uyum yasasında, Cumhurbaşkanlığı’na 100 bin seçmenin ilçe seçim kurullarına bizzat başvurarak aday göstermesi, Cumhurbaşkanı adaylarının hepsinin bağış alabilmesine ilişkin düzenlemelerin yer alacağı kaydediliyor.

ETİKETLER

akşenerhaberaçıklamaakpiyi partş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24