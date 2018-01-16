AKP, 'İttifak komisyonu' için Erdoğan'ı bekliyor; Şentop: Cumhurbaşkanımız bize direktif verecek

Anayasa Komisyonu Başkanı ve MHP ile kurulacak İttifak Komisyonu Üyesi Mustafa Şentop, komisyon çalışmalarından önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşeceklerini söyledi. Bugün ya da yarın yapılacak görüşmenin ardından MHP ile biraraya geleceklerini belirten Şentop, gazetecilerin, “Siz mi bir şey sunacaksınız?” sorusunu, “O bize bir direktif verecek. Çünkü iki lider görüştü” diyerek yanıtladı. Şentop, komisyon üyeleri olarak kendi aralarında bir toplantı yaptıklarını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını, Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini belirtmiş, "cumhur ittifakı" önermişti. Erdoğan da partisinin grup toplantısında bu çağrıya yanıt vermiş ve bu ittifakın "milli ve yerli bir ittifak" olacağını kaydetmişti.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ederek ittifak üzerine bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, iki partinin temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun ittifak konusunda çalışması kararı alınmıştı.

AKP’de, Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'un başkanlığında, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal'dan bir heyet oluştu. MHP adına görüşmeleri yürütecek ekip, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk'dan oluşacak.