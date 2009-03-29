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Politika

AKP İstanbul'da kan kaybediyor

AKP'nin Üsküdar kalesi zorlanıyor, Beyoğlu'nda CHP önde; Kartal, Maltape, Pendik, Adalar ve Sarıyer'de CHP kazanmaya yakın.

29 Mart 2009 02:00

AKP'nin Üsküdar kalesi zorlanıyor, Beyoğlu'nda CHP önde; Kartal, Maltape, Pendik, Adalar ve Sarıyer'de CHP kazanmaya yakın.

İstanbul'da AKP'nin kale ilçelerinde de açılan sandıklardan sürpriz sonuçlar çıkıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki adresi Üsküdar'da çok rahat bir seçim sonucu beklerken yaşanan çekişme şaşırttı.

Üsküdar'da AKP'nin adayı Mustafa Kara şu ana kadar açılan sayılan oyların yüzde 37'sını alırken CHP'nin adayı Sema Barlın ise oyların yüzde 31'ini aldı.

Saadet Partisi'nin adayı Yılmaz Bayat ise yüzde 18.6 oranında oy aldı.

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