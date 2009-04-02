AKP, İstanbul'da artık çoğunluk değil

AKP, 29 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki çoğunluğunu kaybetti. CHP ile kıyasıya bir yarışa giren AKP’nin 227 olan meclisteki üye sayısı 176’ya geriledi



AKP, seçimlerden üstünlükle ayrılmasına rağmen yeni meclis dağılımındaki “salt çoğunluğu” kaybediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ortaya çıkan bu tablo sonucunda, özellikle “bütçe görüşmelerinde” gereken 2/3 çoğunluğu sağlayamayarak sıkıntılı günler yaşayacak.



Bu arada, yeni belediye yasasıyla kapatılan veya birleştirilen belediyeler nedeniyle 348 olan meclis üyesi sayısı, yeni dönemde 301’e düştü.

Yerel seçimler sonrası yeni dönem için çalışmalar hızla sürdürülürken, konuyla ilgili bilgi veren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, parti olarak İstanbul için doğru olduğuna inandıkları kararları destekleyecekleri mesajı verildi. 29 Mart yerel seçimi sonucunda sandıktan çıkan oy oranlarına göre dağılımı yapılacak meclis üyeleri şöyle sıralanıyor: AKP 176, CHP 111, MHP 2, SP 4 ve DSP 7