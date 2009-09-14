AKP İstanbul ulaşımında indirim önerdi

Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz

İstanbul'da AKP'li üyeler şehir içi ulaşımında yüzde 50 indirim teklif etti.Geçtiğimiz yıllarda İstanbullular bayramda belediye otobüslerini ücretsiz olarak kullanabiliyorlardı.Bugün biten bakanlar kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan hükümet sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollarda geçişin ücretsiz olacağını ifade etti.

Çiçek uygulamanın arife günü olan 19 Eylül Cumartesi gece yarısından başlayarak 22 Eylül gece yarısına kadar süreceğini belirtti.



Çiçek ayrıca, Bakanlar Kurulu toplantısında, bayramın birinci günü olan 20 Eylülden 22 Eylül gece yarısına kadar belediyeler ve belediyelerin kurdukları işletmelerce yürütülen toplu taşım hizmetlerinde kolaylık sağlanmasına ilişkin karar alındığını da söyledi.