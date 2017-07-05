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AKP İstanbul Milletvekili Satır: Çocuklar askere soğan doğramak için gitmiyor

"Askerlerin yemekten zehirlenmeleriyle ilgili komisyona herhangi bir dilekçe gelmedi"

05 Temmuz 2017 18:33

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, insanların çocuklarını askere 'Soğan soymak' için göndermediğini söyledi. Satır, askerlerin yemekten zehirlenmesiyle ilgili, "Olayın hukuki olarak araştırılması gerekir. Yemek konusunda tekrar eski sisteme dönülür mü? Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli Savunma Bakanlığı'nın vereceği bir karar" dedi.

Dilekçe Komisyonu'na bağlı 'Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyonu'nun üyeleri, illerdeki gıda bankacılığı çalışmalarının yerinde incelemesi için Adana'ya geldi. Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır ile komisyon üyeleri MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve AKP Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Demirtaş, ziyaret için teşekkür ederken komisyon çalışmalarında başarı diledi.

"Tahammül etmem mümkün değil"

Çalışmaları ve gıda bankacılığıyla ilgili bilgi veren Komisyon Başkanı Mihrimah Belma Satır, kışlalarda askerlerin yemekten zehirlenmeleriyle ilgili komisyona herhangi bir dilekçeyle başvuru yapılmadığını söyledi. Askerlerin zehirlenmesi olayının hukuki bir konu olduğunu anlatan Satır, şunları kaydetti:

"Takibat devam ediyor. Yine oradaki görevlilerden tutuklamalar oldu. Askerde bulunan herkes bu vatanın emaneti. Vatanı kurtarmak, korumak için gidiyorlar ve bir vazife yerine getiriyorlar. Asla kabul edilebilecek bir şey değil. Burada bir ihmal, suiistimal veya kasıt varsa soruşturulması gerekiyor ki, zaten yapılıyor. Ben eski bir siyasetçiyim. Asker ile ilgili konuda kendi özel fikrimi söyleyebilirim. İnsanlar çocuklarını askere gönderirken, 'Vatanını kurtarmak, korumak için gidiyor, orada soğan doğramak için gitmiyor' dedi. Bütün anneler bundan şikayet etti. Doğal olarak da burada sistemin değişmesi, hizmet satın alınması noktasına gelindi. Ama bugün gelinen noktada, Manisa'daki olayda oradaki firmanın mı zafiyeti var, orada ihlal mi var, başka ne var? Onların hukuki olarak araştırılması gerekir. Tekrar eski sisteme dönülür mü? Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli Savunma Bakanlığı'nın vereceği bir karar ama asla böyle bir olaya tahammül etmek mümkün değil." (DHA)
 

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Manisai asker zehirlenmesiTBMMDilekçe Komisyonu BaşkanıMihrimah Belma Satır

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