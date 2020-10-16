AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

"Çok kıymetli dostlarım hastalığım nedeniyle bir süredir gördüğüm tedavinin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayım. Hem sizi üzmemek hem de vaktinizi almamak için daha önce bunu genel bir açıklamayla duyurmaktan kaçınmıştım ama sanırım duyulmuş. Çok başarılı bir tedavi süreci geçirdim. Şu an için her şey yolunda. Bir süre nekahet dönemim olacaktır. İnşallah çok yakın zamanda sıhhatli bir şekilde aranızda olacağım. Dualarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, hamdolsun çok daha iyiyim, hızla iyileşiyorum. Arayan, soran, iyi dileklerini gönderen, dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun."

Markar Esayan kimdir?

1969 İstanbul doğumlu Markar Esayan ilkokulu Bomonti Mıhitaryan, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Erkek Lisesi'nde okudu.

1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı. Master tezi "19. Yüzyıl Ermeni Gerçekçi Edebiyatı'nda Sınıf Çatışmaları, Burjuvazinin Doğuşu ve Modernite" başlığını taşıyan ve alanında bir ilk olan konuyu kapsıyordu.

1997 yılından beri aralıklarla yazdığı Agos Gazetesi'nde 2001 yılından itibaren Hrant Dink'in davetiyle "Dar Kapı" başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı. Esayan birçok sivil toplum örgütünde çeşitli projelerde çalıştı ve danışmanlık hizmeti verdi.

Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülmesi sonrası Agos'un yayın hayatına devam edebilmesi adına Etyen Mahçupyan ile birlikte çalıştı. Dink'in birinci ölüm yıldönümünden sonra Agos'tan ayrıldı. Bir süre sonra yazılarına da son verdi.

2013 yazından itibaren Yeni Şafak ve Daily Sabah gazetelerinde, Serbestiyet ve Turkey Agenda internet sitelerinde köşe yazmaya devam etti.

Aynı zamanda edebiyatçı olan yazarın ilk romanı, "Şimdinin Dar Odası" 2004 İnkılâp Kitabevi Büyük Ödülü'nü kazandı ve 2005 yılında okuyucuya ulaştı. İkinci ve ilk romanın devamı olan romanı "Karşılaşma" ise Ekim 2007'de okuruyla buluştu. Üçüncü romanı Jerusalem ise 2011 yılında Timaş yayınevinden çıktı..

Kitapları

"Şimdinin Dar Odası", İnkılap Kitabevi, Şubat 2005

"Karşılaşma", Hayykitap, Eylül 2007

"Jerusalem", Timaş Yayınları, Haziran 2011

"Dünyayı Durduran 60 Gün", Cemil Ertem ile birlikte, Etkileşim Yayınları, Ağustos 2013

"İyi Şeyler", Etkileşim Yayınları, Kasım 2013