15 Temmuz darbe girişiminde AKP İstanbul İl Başkanlığı'nı işgale giden askerlere ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Başsavcılığın onayladığı iddianamede 14'ü tutuklu 74 şüpheli yer alıyor.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AKP İl Başkanlığı’nı işgal eden 14’ü tutuklu 74 asker hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık onayından geçen 236 sayfalık iddianamede İstanbul 23. Ağır CezaMahkemesi’ne gönderildi.

3 kez müebbet

İddianamede 1 binbaşı, 2 yüzbaşı ve 60 erin de arasında olduğu şüpheliler hakkında, “anayasayı ihlal”, “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs” ve “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Hazırlanan yeni darbe iddianamesinde bir albayın halka ateş etmeyen emrindeki askeri vurduğu ortaya çıktı. Halka ateş emri veren darbeci albayın da çıkan çatışmada öldürüldüğü iddianamede yer aldı.

Hazırlanan iddianamede darbeden önce 2. Zırhlı Alay Komutanlığı’nda yapılan toplantıya katılan 47. Piyade Alay Komutanı Albay Sadık Cebeci’nin ifadesine de yer verildi.

Toplantıda kendisine, 15 Temmuz gecesi saat 03.00’da “Yurtta Sulh” operasyonu yapılacağının bilgisini verdiklerini anlatan Cebeci, “Genelkurmay karargahında güvenlik konseyi kurulacağını, kuvvet komutanların ve Genelkurmay Başkanının da işin içinde olduğunu, resmi bir faaliyet olduğunu söylediler” dedi.

"Emri ben verdim"

Tüm ordunun işin içinde olduğunu düşündüğü için ‘hain olup ortadan kaldırılmaktan’ korktuğu için itiraz etmediğini anlatan Cebeci, “Saat 22.00’a doğru İBB binası ve Ak Parti İl Başkanlığı’nın tatbikat ve eğitim maksatlı emniyetin alınması için emir verdim” dedi.

Albaydan ateş etmeyen askere ateş

Kendisinin karargahta kaldığını anlatan Albay Sadık Cebeci ifadesinde çarpıcı bir detaya da değindi. İBB ve Ak Parti İl Başkanlığı’na giden askerlerin başında bir albayın bulunduğunu söyleyen Cebeci, bu albayın askerlerinden birini halka ateş etmediği için vurduğunu anlattı.

Cebeci ifadesinde, “Meydana gelen ölüm olaylarında benim askerlerimden kaynaklanan bir şey yoktur. Harp Akademisinde görevli albay tamamen kendi insiyatifiyle ateş etmiş. Ayrıca yanındaki yüzbaşılar da ateş etmiş. Hatta benim askerlerimden birini de niye ateş etmiyorsun diyerek bu albay tarafından vurulmuş. Bu albay sonradan öldürülmüş. Bu albay benim emir komutamda değildir. Onun yaptığı eylemlerden sorumlu değildir” dedi.