AKP İstanbul İl Başkanlığı’ndan Hürriyet gazetesi haberine yalanlama: Ne ilçe başkanlarımız Ankara’ya çağırıldı, ne de İl Başkanımızla görüşme yapıldı

AKP İstanbul İl Başkanlığı, Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan "AK Parti teşkilatında yenilenme mesaisi" başlıklı haberi yalanladı. AKP İstanbul İl Başkanlığı haberde bahsi geçtiği şekilde bir görüşmenin gerçekleşmediği, ilçe başkanlarının da AKP Genel Başkanlığı'na çağrılmadığını duyurdu.

Açıklamada, "11.11.2020 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yer alan 'AK Parti Teşkilatında Yenilenme Mesaisi' başlıklı haberde, İstanbul İlçe Başkanlarının tamamının bugün, yani 11 Kasım Çarşamba günü, Genel Merkeze giderek istişare toplantılarına katılacağı, ilçe başkanlarıyla tek tek görüşmeler yapılacağı ifade edilmiştir. Aynı haberde Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir’in MYK öncesinde İl Başkanımız Bayram Şenocak’la konuyla alakalı bir görüşme yaptığı da yer almıştır." denildi.

"Tamamen yalana, dedikoduya ve kasıtlı dezenformasyona dayalı bir haber"

Açıklamada, "Tamamen yalana, dedikoduya ve kasıtlı dezenformasyona dayalı bu haberin gerçekle en küçük bir ilişkisi yoktur. Ne ilçe başkanlarımız Ankara’ya çağırılmıştır, ne de İl Başkanımız MYK öncesi öyle bir görüşme yapmıştır. Medyanın asılsız duyumları, hiçbir araştırmaya ve ilgili kişilere teyit ettirmeye gerek duymadan haberleştirmesi, basın ahlakı adına son derece talihsiz ve düşündürücüdür. Bu konuda basının daha dikkatli ve duyarlı davranmasını ummak en doğal hakkımızdır. Genel Merkezimizle koordineli bir şekilde, AK Parti İstanbul Teşkilatımız, kongre sürecimizin en verimli, en güzel ve partimize yaraşır şekilde yaşanması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

Haberde şunlar kaydedilmişti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bugün AK Parti Genel Merkezi’nde İstanbul’daki ilçe başkanlarıyla tek tek görüşmeler yapılacak. Yenilenme sürecine ilişkin Ankara’da da istişarelerin devam ettiği belirtildi. Erdoğan cuma ve cumartesi günleri Tekirdağ, Kars ve Karaman kongrelerine katılacak.