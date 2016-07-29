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15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP İstanbul İl Başkanı’nın kardeşi gözaltına alındı!

Ömer Temurci'nin de aralarında bulunduğu 7 iş adamı gözaltına alındı

29 Temmuz 2016 18:28

Rize’nin Çayeli İlçesi’nde, darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin kardeşi Ömer Temurci’nin de aralarında bulunduğu 7 işadamı gözaltına alındı.

Çayeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin kardeşi Ömer Temurci’nin de aralarında bulunduğu işadamları T.Y., A.E., M.Ş, M.D., A.Ç. ve N.E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 kişi, Çayeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma kapsamında 4 işadamının daha arandığı öğrenildi.

 

6 polis gözaltında

 

Öte yandan, Rize Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 6 polis memuru daha gözaltına alındı. Soruşturmada adı açıklanmayan 4’üncü sınıf 1 emniyet müdürü hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

 

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