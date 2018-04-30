AKP İstanbul İl Başkanı: Sloganımız, az laf çok iş; 7 gün 21 saat çalışıyorum

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Haziran seçimleri yaklaşırken belirledikleri sloganın "az laf çok iş" olduğunu söyledi. Günün 21 saati çalıştığını söyleyen Şenocak, "Teşkilatıma da 20 saat çalışılması" talimatı verdiğini bildirdi.

İstanbul'daki ilçe kongrelerini çok hızlı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Şenocak, teşkilatlardaki kadın ve gençlik sayısını artırdıklarını belirterek, "Güçlü, dinamik ve çok koşan bir teşkilat kuruyoruz. Hedefimiz İstanbul'da rekor oy oranını yakalamak" dedi.



Muhalefetin İstanbul'a verdiği önemin samimiyetten uzak olduğunu iddia eden İl Başkanı, "1994'ten itibaren İstanbul'a ve Türkiye'ye yapılan hizmetleri herkes görüyor. Onlar ise Cumhurbaşkanımızın karşısına aday bile çıkaramıyorlar" şeklinde konuştu.



Sabah'tan İsa Tatlıcan'a konuşan Şenocak'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle:

- Her seçimden önce yapılan siyasi analizlerde "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" denir. Böyle bir göreve getirilmeyi bekliyor muydunuz?



Yaklaşan bir kongre süreci vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla bu göreve getirildik. Bizim makam ve mevki gibi bir beklentimiz hiç olmaz. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde görev istenmez, verilir… İnanıyorsanız kaderden öte bir şeyin olmadığını da bilirsiniz. Güzel olan hırs yapmak değil takdir edilmektir. Önemli olan samimiyet, ilkeli olmak ve davaya sadakattir. Bize bu görev hiç verilmeyebilirdi. Biz yine 24 Haziran seçimlerinde sahaya çıkıp çalışacaktık. Şimdi bu ağır ve anlamlı sorumluluk verildi. İstanbul gibi müjdelenmiş bir şehre hizmet imkanı verildiği için Allah'a hamd ediyorum. Biz hem İstanbul'da hem de Türkiye'de kazanacağız inşallah.



- Bu hem gurur verici hem de ağır bir sorumluluk. Ne hissediyorsunuz?



Evet, İstanbul Türkiye demek. AK Parti'nin en büyük teşkilatına sahip ili İstanbul; Nerdeyse küçük bir ülkenin nüfusu kadar kayıtlı üyemiz var, 2 milyon 350 bin civarında. Seçmen sayısı ve profili itibariyle İstanbul Türkiye'nin adeta bir aynası. Dolayısıyla İstanbul gibi bir şehirde siyaset yapmak hem zor hem de çok değerli. Bu yaşta böyle bir görev nasip oldu. Bunun hakkını verebilmek için gece gündüz çalışacağız.



Biliyoruz ki AK Parti bu milletin aydınlık yarınlarını inşa edebilmek adına daha uzun süre iktidarda olmak durumundadır. 16 yıldır 'Her şey Türkiye için' diyerek verdiğimiz mücadele ile Sayın Cumhurbaşkanı'mıza 24 saat hizmet ve 21 saat aktif siyaset sözü verdik.



Yaklaşık 2,5 aydır görevdeyim. Sloganımız "az laf çok iş". Kısa toplantılar yapıp hızlı kararlar alacağız ve bu kararları seri bir şekilde uygulayacağız. 21 saat odaklı çalışıyoruz. Kendim 7 gün 21 saat çalışıyorum. Teşkilatıma da 20 saat çalışılması gerektiğini ifade ettim.



-Günde 21 saat çalışmak zor değil mi?



AK Parti teşkilatları kurulduğu günden bu yana; bu milletin özlemlerine beklentilerine cevap üretebilmek adına gece gündüz demeden çok çalıştı. Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere birçok öncü siyasetçi bu şehirde yetişti. Onlar böyle çalıştı ve başardı, biz de başaracağız inşallah. Bu yüzden çalıştıkça ve karşılığını aldıkça Allah güç ve kuvvet veriyor. İstanbul'da siyaset yapmayı seviyorum. İstanbul'u kazanırsak Türkiye'yi kazanacağımızı biliyoruz.

