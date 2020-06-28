AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan 'Küçükçekmece Gölü' tepkisi: İBB Başkanı, İstanbul'u 25 yıl öncesinin karanlık günlerine sürüklüyor

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerinin ardından, "Riva'ya zehir akıyor, Küçükçekmece Gölü'nde balıklar kıyıya vuruyor. İBB Başkanı İstanbul'u 25 yıl öncesinin karanlık günlerine sürüklüyor" dedi.
AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak, Küçükçekmece Gölü'nde kıyıya vuran ölü balıklarının ardından Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Şenocak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yalanlar ve algı operasyonlarıyla geçen koca 1 yılın ardından; Haliç can çekişiyor, Riva'ya zehir akıyor, Küçükçekmece Gölü'nde balıklar kıyıya vuruyor" ifadelerine yer verdi.
Şenocak, "EkoFelaket" etiketiyle "İBB Başkanı İstanbul'u 25 yıl öncesinin karanlık günlerine sürüklüyor." paylaşımı yaptı.